"Fata de cele statuate, continutul infractiunii de abuz in serviciu urmeaza a fi reconfigurat prin consacrarea unui prag valoric", afirma Ministerul Justitiei, dupa ce isi expune argumentele in favoarea acestei afirmatii.

Astfel, Ministerul Justitiei arata ca, prin Decizia nr. 405 de marti, Curtea Constitutionala a admis exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.246 din Codul penal din 1969 si ale art.297 alin.(1) din Codul penal si a constatat ca “acestea sunt constitutionale in masura in care prin sintagma indeplineste in mod defectuos din cuprinsul acestora se intelege indeplineste prin incalcarea legii”, potrivit News.ro.

"In esenta, in motivarea deciziei, Curtea a statuat ca neindeplinirea ori indeplinirea defectuoasa a unui act trebuie analizata numai prin raportare la atributii de serviciu reglementate expres prin legislatia primara – legi si ordonante ale Guvernului. Aceasta deoarece adoptarea unor acte de reglementare secundara care vin sa detalieze legislatia primara se realizeaza doar in limitele si potrivit normelor care le ordona. Curtea retine ca ilicitul penal este cea mai grava forma de incalcare a unor valori sociale, iar consecintele aplicarii legii penale sunt dintre cele mai grave, astfel ca stabilirea unor garantii impotriva arbitrariului prin reglementarea de catre legiuitor a unor norme clare si predictibile este obligatorie. (...) Cutea s-a pronuntat asupra acelorasi dispozitii legale, din perspectiva criticilor vizand inexistenta unei anumite valori a pagubei sau a unei anumite intensitati a vatamarii rezultate din comiterea faptei", arata Ministerul Justitiei.

De asemenea, Ministerul Justitiei citeaza comunicatul de presa al CCCR, potrivit caruia, respingand ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art.297 alin.(1) din Codul penal, Curtea a retinut ca, “data fiind natura omisiunii legislative relevate, instanta constitutionala nu are competenta de a complini acest viciu normativ, intrucat si-ar depasi atributiile legale, actionand in sfera de competenta a legiuitorului primar sau delegat, aceasta fiind singura autoritate care are obligatia de a reglementa pragul valoric sau intensitatea vatamarii rezultate din comiterea faptei in cuprinsul normelor penale referitoare la infractiunea de abuz in serviciu”.

MJ mai precizeaza ca deciziile Curtii Constitutionale se publica in Monitorul Oficial, iar de la data publicarii deciziile sunt general obligatorii si au putere numai pentru viitor.

Curtea Constitutionala a judecat, marti, exceptia de neconstitutionalitate depusa de fosta sotie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana (foto), in privinta definitiei abuzului in serviciu, Guvernul cerand Curtii sa respinga ca inadmisibila solicitarea fostei sotii a liderului PSD, trimisa in judecata pentru abuz in serviciu.

Instanta Suprema a decis pe 28 martie sa sesizeze CCR in privinta definitiei abuzului in serviciu, la cererea fostei sotii a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana.

Bombonica Prodana a depus, in 2 martie, o cerere de sesizare a Curtii Constitutionale privind definitia abuzului in serviciu pe doua aspecte. Unul dintre aspecte a vizat neclaritatea sintagmei “indeplineste in mod defectuos" daca nu exista stabilit un prag minim valoric pentru ca o infractiune sa fie definita ca abuz in serviciu.

Procurorul DNA s-a opus acestei cereri si a aratat ca judecatorii Curtii Constitutionale s-au mai pronuntat in trecut pe spete similare.

Avocatii Bombonicai Prodana au aratat, in cererea de sesizare a Curtii Constitutionale, ca pentru a pune sub acuzare o persoana pentru abuz in serviciu, trebuie sa existe un prag minim al pagubei, apreciind ca incriminarea faptei fara raportare la un prejudiciu, cum este este prevazut in prezent in lege, ar fi neconstitutionala.

Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat in mai multe randuri ca nu va impune un prag valoric pentru infractiunea de abuz in serviciu.

"Nu voi stabili niciun prag. Nici maxim, nici minim. Eram judecator la Curte, sunt membru in Comisia de la Venetia, dar legiuitorul national trebuie sa respecte legea fundamentala. Legea fundamentala spune ca constituie abuz fapta functionarului si acolo nu se refera la un prag. Ii lasi judecatorului libertatea de a aprecia ca o fapta de abuz, cu o anumita consecinta pagubitoare, este infractiune sau nu. De aceea, judecatorul are libertatea de apreciere, tine seama de personalitatea, persoana faptuitorului, de gravitatea faptei, de imprejurarea ca este recidivist sau nu, de scopul, de mobilul faptei. Judecatorul poate sa dea suspendare in executarea pedepsei, poate sa amane aplicarea pedepsei, dupa cum procurorul poate sa renunte la urmarirea penala", afirma Tudorel Toader.