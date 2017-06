Omul de afaceri Dan Voiculescu, condamnat la zece ani de inchisoare in dosarul ICA, poate fi liberat conditionat, au decis, joi, magistratii Judecatoriei Sector 5. Hotararea instantei nu este definitiva si poate fi contestata in trei zile la Tribunalul Bucuresti.

La sedinta de judecata de joi dimineata, avocatul acestuia a sustinut, la Judecatoria Sector 5, ca a mai existat o decizie definitiva a unei instante, care a spus in ianuarie ca omul de afaceri poate fi liberat conditionat dupa sase luni, si nu in octombrie 2017, asa cum au sustinut procurorul DNA si Comisia de liberari conditionate a Penitenciarului Rahova. Avocatul a mai sustinut ca Dan Voiculescu a aratat "staruinta in munca" in penitenciar si ca omul de afaceri "nu trebuie indreptat, pentru ca are o educatie solida", in timp ce procurorul DNA a spus ca Voiculescu a avut doar 57 de zile castigate prin munca, restul de peste 300 de zile fiind castigate prin elaborarea de lucrari stiintifice pentru care nu exista nicio dovada ca au fost redactate in penitenciar.

Dan Voiculescu a depus in instanta o cerere de judecare in lipsa si un memoriu in care explica aceasta cerere, scrie News.ro.

"Voiculescu nu a fost pedepsit disciplinar si a aratat staruinta in munca. 1021 de zile sunt prea putine ca executate, spune Comisia. Dar este dreptul domnului Voiculescu la liberare conditionata. Procesul verbal al Comisiei nu prezinta relevanta. Dan Voiculescu a facut fractia de o treime si a depasit-o cu 8 luni, aici s-au adunat zilele castigate din munca si cele castigate prin scrierea celor 11 lucrari stiintifice. Am depus acte privind starea de sanatate a lui Voiculescu. Are dreptul la liberare conditionata. El nu trebuie indreptat, pentru ca are o educatie solida”, a mai aratat avocatul lui Voiculescu.

In replica, procurorul DNA a cerut respingerea cererii de liberare pe motiv ca, daca nu s-ar tine cont de cele 11 lucrari stiintifice scrise de Voiculescu in inchisoare, nu ar fi indeplinit fractia de o treime din pedepasa executata. "Condamnatul a avut doar 57 de zile castigate prin munca, restul de peste 300 de zile fiind castigate prin elaborarea de lucrari stiintifice. Nu a dat dovada de corectitudine. Nu exista nicio dovada ca manuscriele au fost redactate in penitenciar. Este un profitor al carentelor legislative. Executarea doara a o patrime din pedeapa arata ca scopul pedepsei nu a fost atins. Prejudiciul nu a fost achitat catre Ministerul Agriculturii. Nici macar cheltuielile judiciare nu le-a achitat. Concluziile Comisiei din penitenciar sunt de respingere in unanimitate. Abia in octombrie 2017 a recomandat Comisia un noul termen de cerere”, a aratat procurorul.

Dosarul privind cererea de liberare conditionata a lui Dan Voiculescu a fost analizat de Comisia de liberari conditionate din cadrul Penitenciarului Rahova, unde este incarcerat Dan Voiculescu. Potrivit unor surse judiciare, in 22 mai comisia de la Rahova a dat aviz negativ, stabilind ca "scopul pedepsei in cazul lui Dan Voiculescu nu a fost atins", astfel ca se impune amanarea liberarii conditionate.

Tribunalul Bucuresti a respins definitiv, in 10 ianuarie, cererea omului de afaceri Dan Voiculescu de liberare conditionata si a decis ca acesta sa poata depune o noua solicitare dupa data de 24 mai. Instanta a stabilit atunci ca Dan Voiculescu nu poate fi eliberat conditionat, dar a scurtat cu patru luni termenul la care poate formula o noua cerere.

In prima instanta, Judecatoria Sectorului 5 a respins, in 13 decembrie 2016, solicitarea lui Dan Voiculescu si a decis ca el sa mai poata depune o noua cerere in septembrie 2017. Judecatorul a aratat in motivarea deciziei ca Dan Voiculescu a profitat de carentele legislative pentru a obtine cat mai usor zile libere si a dat ca exemplu ca a castigat 60 de zile pentru doua studii la care a lucrat patru ore.

Voiculescu executa din 8 august 2014 pedeapsa de zece ani de inchisoare primita in dosarul privatizarii frauduloase a Institutului de Cercetari Alimentare. In dosarul "ICA” au mai fost condamnati fostul director al institutului, Gheorghe Mencinicopschi, la opt ani de inchisoare, fostul director al ADS Corneliu Popa, tot la opt ani de inchisoare si fostul ministru al Comunicatiilor Sorin Pantis la sapte ani de inchisoare. Gheorghe Mencinicopschi a fost eliberat conditionat in 26 septembrie, dupa ce a executat doi ani din pedeapsa.

Dan Voiculescu trebuie sa execute cel putin o treime din pedeapsa de zece ani de inchisoare pentru a putea fi propus pentru liberare conditionata. Pana in prezent, Voiculescu a stat in penitenciar doi ani si noua luni, dar are si zile castig, care se scad din pedeapsa, pentru activitatile la care a participat in penitenciar.

Dupa ce a fost incarcerat, Dan Voiculescu a scris, in mai putin de un an si jumatate, unusprezece carti.