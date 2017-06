CED Group (CEDG), un holding controlat de Polish Enterprise Fund VI (PEF VI), fond de private equity administrat de Enterprise Investors, a semnat un acord conform caruia CEDG isi va reduce participatia in Kofola, un producator important de bauturi racoritoare din Europa Centrala si de Est si principalul rival al Coca Cola si Pepsi in Cehia si Slovacia.

Prin acord, actiunile vor fi cumparate de fondatorii Kofola si de companie. Astfel, CEDG isi va scadea participatia de la 37,3% la aproximativ 21%.

In conditiile in care Kofola va distribui dividende, incasarile brute rezultate din aceste tranzactii si din dividende se vor ridica la circa 63 milioane euro, din care in jur de 42 milioane euro ii revin fondului detinut de Enterprise Investors.

PEF VI a investit in Kofola in 2008. In prezent compania este unul din cei mai mari producatori de bauturi non-alcoolice din regiunea Europei Centrale si de Est. Fabricile de productie ale Kofola sunt in Cehia, Slovacia Polonia, Slovenia si Croatia. Compania isi distribuie produsele prin comert modern, traditional, Horeca si prin alte canale si a implementat cu succes conceptul distributiei directe in Cehia si in Slovacia.

In 2016 Kofola a inregistrat venituri de 259 milioane euro, EBITDA de 39,4 milioane euro si 12,7 milioane euro profit net.

Enterprise Investors este una dintre cele mai mari firme de private equity din Europa Centrala si de Est. Activa din 1990, firma a strans opt fonduri cu un capital total care depaseste 2 miliarde euro. Aceste fonduri au investit 1,7 miliarde euro in 137 companii intr-o gama larga de sectoare si au vandut 122 de companii realizand incasari brute de 3,4 miliarde euro.