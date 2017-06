Omul de afaceri, Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro S.A., si fostul ministru al Economiei, Adriean Videan, alaturi de alte noua persoane, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT in dosarul "Romgaz-Interagro", pentru constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si complicitate la delapidare, potrivit News.ro .

Procurorii DIICOT au dispus, vineri, trimiterea in judecata a omului de afaceri Ioan Niculae, dar si a fostului ministru al Econimiei Adriean Videanu in dosarul "Romgaz-Interagro". Alaturi de ei sunt trimisi in judecata Mirea Marin, Alesandru Dan-Victor, Palasca Viorel, Apan Ioana, Kramer Alpar, Toth Francisc, Stancu Lucian Adrian, Veza Marius Leonte, Ionascu Lucia, pentru constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.

Procurorii au retinut ca, la inceputul anului 2005, inculpatul Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC INTERAGRO S.A. Bucuresti a initiat un grup infractional organizat impreuna cu Mirea Marin (fost administrator al SC INTERAGRO SA si consilier pe probleme energetice al inculpatului Niculae Ioan) si cu inculpatul Alpar Kramer, Director Comercial/Marketing in cadrul SNGN ROMGAZ S.A.

Grupul a fost sprijinit, ulterior, si de ceilalti inculpati care au actionat la realizarea scopului grupului infractional, care a functionat pana la sfarsitul anului 2010 si a urmarit obtinerea de beneficii materiale de catre liderul grupului prin intermediul societatii controlate de acesta -SC INTERAGRO S.A. Astfel, in vederea realizarii scopului grupului infractional s-a urmarit si realizat delapidarea SNGN ROMGAZ SA (ce s-a constituit parte civila in prezenta cauza), in sensul obtinerii de gaze naturale la preturi inferioare celor practicate in mod normal de partea civila, prin obtinerea in mod ilicit de discount-uri comerciale la care SC INTERAGRO SA nu era indrituita a le obtine.

”Cu ocazia probatoriului administrat s-a stabilit ca grupul infractional organizat a avut un lider, in persoana inculpatului NICULAE IOAN si o structura determinata, structurata pe paliere de comanda si in unele cazuri si de executie la nivelul fiecarei entitati juridice implicate in cauza”, arata procurorii DIICOT.

Potrivit acestora, membrii grupului ”au pus in practica aplicarea unei strategii pe termen lung pentru a obtine o cantitate de gaze naturale (n.a. cele de valoarea discounturilor) de la partea civila SNGN ROMGAZ S.A. fara ca acestea in fapt sa fie platite, sub disimularea ca pentru gazele livrate au fost acordate discounturi”

Concret, mecanismul infractional presupunea ca gazele naturale sa fie insusite din patrimoniul partii civile de catre persoanele cu functii de conducere, ce au calitatea de subiecti activi, respectiv de administratori, pentru altul: pentru societatea controlata de catre liderul grupului respectiv INTERAGRO S.A.

„S-a retinut ca scopul asumat al gruparii infractionale initiate, constituite si coordonate de catre inculpatul Ioan Niculae, reprezentant al persoanei juridice inculpate SC INTERAGRO SA, a fost obtinerea ilegala a unor mari cantitati de gaze naturale, cu precadere din productia interna la preturi cu mult mai mici decat cele practicate de SNGN ROMGAZ S.A. cu ceilalti parteneri de afaceri, delapidand partea civila ROMGAZ S.A. prin insusirea pentru altul (n.a. pentru persoana juridica inculpata SC INTERAGRO S.A. si reprezentantul acesteia inculpatul Niculae Ioan) a unei cantitati de gaze echivalente a valorilor totale a discounturilor acordate, de catre persoanele din conducerea unitatii mai sus precizate care indeplinesc calitatea de subiecti activi ai infractiunii de delapidare”, arata procurorii in rechizitoriu.

Astfel, grupul a avut ca scop obtinerea de gaze naturale aproape in mod exclusiv din productia interna, care se comercializeaza la preturi de aproximativ patru ori mai mici decat gazele naturale din import (in perioada analizata pretul fiind de aproximativ 120 dolari pe o mie de metri cubi de gaze din productia interna si aproximativ 500 dolari pentru o mie de metri cubi gaze naturale din import), eludand reglementarile legale care obligau la comercializarea gazelor naturale in amestec (gaze naturale din productia interna si gaze naturale din import, la un pret mediu).

In urma probatoriului administrat s-a stabilit ca activitatea grupului infractional organizat constituit si condus de inculpatul Ioan Niculae s-a desfasurat in doua etape: 2005 – 2007 si 2008 – 2010. In prima etapa, liderul grupului infractional organizat nu a apelat la conducerea Ministerului Economiei. Obtinerea discount-urilor s-a realizat, prin ,,negocierea╦« cu persoanele din conducerea SNGN ROMGAZ S.A. (directorul general IAKOB ALEXA si inculpatul KRAMER ALPAR-director comercial), fie direct de catre lider sau indirect prin intermediul membrilor grupului infractional organizat cu referire la inculpatii Marian Mirea si/sau Dan-victor Alesandru, care au intermediat legatura persoanei juridice inculpate cu societatea de stat ce livreaza gaze naturale.

Pentru perioada 2005-2007 s-au acordat discounturi, in principal, in functie de cantitatea preluata (de volum). Aceste discount-uri au avut valoarea totala de 8.536.289,99 lei (reprezentand aproximativ 2% din totalul discounturilor) si nu ar fi trebuit sa fie acordate SC INTERAGRO SA deoarece inregistra datorii restante.

In a doua etapa, in care discounturile acordate au reprezentat aproximativ 98 % din totalul acestora, liderul grupului infractional organizat, respectiv inculpatul Ioan Niculae, a folosit influenta sa ca puternic om de afaceri din Romania si a apelat la persoane desemnate politic la conducerea Ministerului Economiei, care avea in subordine partea civila ROMGAZ, urmarind obtinerea de profituri tot mai mari.

In perioada respectiva, s-a urmarit si obtinut majorarea discounturilor si implicit s-au obtinut sume mai mari de bani ca produs al infractiunii scop a grupului infractional organizat. In aceasta perioada, grupul infractional organizat a fost sprijinit de catre reprezentanti din Ministerul Economiei, iar discounturile au fost majorate.

Complicitatea functionarilor din cadrul Ministerului Economiei a constat in emiterea Ordinelor si elaborarea si sustinerea pentru aprobare a Memorandumurilor ministeriale cu consecinta pronuntarii hotararilor AGA – SNGN ROMGAZ SA si a celorlalte dispozitii privind vanzarea gazelor naturale cu includerea discounturilor.

”Prin actiunile de mai sus s-a realizat scopul grupului infractional organizat, de insusire a gazelor naturale din patrimoniul SNGN ROMGAZ SA si de trecere a lor in patrimoniul SC INTERAGRO SA, prin acordarea unor mari discounturi de pret, chiar in situatia in care SC INTERAGRO SA nu a indeplinit conditiile inserate in respectivele acte, conditii care oricum trebuiau a fi indeplinite cumulativ. Conditiile erau urmatoarele: sa detina calitatea de consumator intreruptibil, sa aiba un anume consum lunar de gaze naturale si sa nu inregistreze datorii fata de SNGN ROMGAZ SA”, se mai arata in rechizitoriu.

Pentru perioada 2008-2010 s-au acordat discount-uri in valoare totala de 274.094.041 lei, acestea fiind acordate prin crearea aparentelor de indeplinire cumulativa a unor conditii (una dintre acestea fiind aceea de consumator intreruptibil), conditii pe care SC INTERAGRO SA nu le-a indeplinit cumulativ pe toate perioadele de acordare discounturilor. In mod concret, din probele administrate in cauza, a rezultat ca inculpatul Niculae a facut demersuri, pentru realizarea scopului grupului infractional organizat, la nivelul conducerii Ministerului Economiei, ce a avut ca rezultat faptul ca ministerul de resort, in calitate de actionar majoritar la partea civila SNGN ROMGAZ SA, sa emita ordine si sa initieze/elaboreze Memorandumuri.

”Prin emiterea ordinelor de ministru si prin elaborarea, sustinerea spre aprobare a Memorandumurilor s-a incercat crearea unei aparente de legalitate a faptului ca reducerile comerciale se acorda in mod egal, nediscriminatoriu tuturor marilor consumatori de gaze naturale din Romania. In realitate, aceste prevederi din ordine, memorandumuri au fost emise pentru a sustine realizarea scopului pentru care grupul infractional organizat a fost constituit. Dovada faptului ca aceste facilitati au fost acordate exclusiv pentru sustinerea interesului SC INTERAGRO S.A., (obtinerea de beneficii materiale) facilitati care s-au intemeiat pe influentele inculpatului Ioan Niculae in randul functionarilor guvernamentali, rezulta si din imprejurarea ca ceilalti doi consumatori industriali similari, respectiv Azomures SA Targu Mures si Electrocentrale-Elcen- Bucuresti S.A. nu au beneficiat, neconditionat, de reduceri de pret in aceeasi perioada, desi datoriile restante ale acestora erau cu mult mai reduse decat ale SC INTERAGRO SA”, precizeaza procurorii.

Acestia evidentiaza faptul ca ”in domeniul gazelor naturale in perioada in care inculpatul Adriean Videanu a fost ministru al Economiei (n. decembrie 2008 - octombrie 2010) a fost initiata si aprobata in Guvern, Ordonanta de urgenta nr. 54/2009, aprobata ulterior prin Legea nr. 332/2009 prin care s-a dispus ca livrarea gazelor naturale catre consumatorii intreruptibili sa se faca exclusiv din gazele naturale provenite din productie interna, al caror cost era cuprins intre 1/4 si 1/3 din pretul gazelor naturale din import”.

"Prin actele emise (atat ordine, memorandumuri), sub aparenta legalitatii si opozobilitatii erga omnes, s-au creat modalitati de realizare a scopului infractional, acordandu-se reduceri comerciale, precum si posibilitatea/dreptul de achizitionare de gaze naturale doar din productia interna la care a avut acces SC INTERAGRO SA, aproape in mod neconditionat, fara indeplinirea cumulativa si efectiva a conditiilor prevazute in acestea”, sustin procurorii.

Inca din anul 2003, SNGN ROMGAZ SA a livrat gaze naturale catre persoana juridica inculpata SC INTERAGRO SA, perioada ce nu a facut obiectul cercetarilor deoarece nu au fost evidentiate elemente de ilegalitate, iar vanzarea gazelor naturale s-a realizat in baza unor contracte fara acordarea de discount-uri. S.C. INTERAGRO SA a achizitionat de la SNGN ROMGAZ SA, in baza contractelor de vanzare, actelor aditionale la acestea si contractelor de tranzactie, gaze naturale. Gazele naturale achizitionate au fost, fie comercializate prin practicarea unui adaos comercial, fie utilizate/livrate in baza incheierii unor contracte de procesare (similar contractelor de lohn in sensul ca INTERAGRO S.A a furnizat materia prima: gazele naturale si a obtinut in urma prelucrarii ingrasamintele chimice: amoniac si uree) cu un numar de sase combinate chimice. In concret, in perioada 2005-2010, partea civila SNGN Romgaz S.A. a facturat catre SC Interagro SA o cantitate de 5.869.960,01 m.mc de gaze naturale cu discounturile incluse cu suma totala de 2.535.890.389,51 lei, gaze naturale ce au fost in valoare totala, fara discount de 2.827.623.944,62 lei.

”In urma cercetarilor efectuate in cauza s-a stabilit ca prin actiunile concertate ale membrilor grupului infractional organizat, inculpata persoana juridica SC INTERAGRO SA Bucuresti, neindeplinind in mod concret conditiile cumulative din ordinele si normativele emise la nivel ministerial sau incercand sa creeze o aparenta de legalitate privind indeplinirea conditiilor, a prejudiciat partea civila SC ROMGAZ S.A. cu suma totala de 282.630.330,49 lei reprezentata de gazele naturale de valoarea discounturilor”, mai spus procurorii.

Acestia precizeaza ca in cauza au fost instituite masuri asiguratorii, iar dosarul a fost inaintat spre competenta solutionare Inaltei Curti de Casatie si Justitie.

Sursa foto: Agerpres