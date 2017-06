Fostul deputat Cristian Boureanu, implicat intr-un incident cu un echipaj de la Politia Rutiera, a fost retinut, in noaptea de vineri spre sambata, sub acuzatia de ultraj, urmand sa fie dus la instanta cu propunerea de arestare preventiva. El a invocat stari de amnezie in timpul audierilor de vineri seara.

Cristian Boureanu a fost audiat timp de peste opt ore, in prezenta unui procuror, la sediul Brigazii Rutiere din Capitala, iar la ora 00.30 pe numele acestuia a fost emisa ordonanta de retinere pentru ultraj, au declarat surse judiciare. El urmeaza sa fie dus la Judecatoria Sector 1, cu propunerea de arestare preventiva, scrie News.ro.

Ulterior, Parchetul Judecatoriei Sectorului 1 Bucuresti a transmis un comunicat de presa in care arata ca procurorii au dispus inceperea actiunii penale impotriva lui Cristian Boureanu pentru infractiunea de ultraj, pe numele acestuia fiind emisa o ordonanta de retinere pentru 24 de ore.

Procurorii mentioneaza in referatul cu propunerea de arestare a lui Boureanu ca vineri, in jurul orei 01:30, masina in care fostul deputat se afla ca pasager, pe locul din dreapta-fata, a fost oprita in trafic de un echipaj de politie rutiera pe bulevardul Aviatorilor, in zona restaurantului Pescarus.

Potrivit procurorilor, Cristian Boureanu "s-a manifestat violent la momentul solicitarii documentelor de identitate de catre un agent de politie din cadrul DGPMB – Brigada Rutiera, in sensul ca l-a amenintat, i-a prins degetele mainii drepte prin inchiderea portierei autoturismului, i-a rupt camasa uniformei de serviciu si l-a lovit cu genunchiul in zona inghinala, provocandu-i leziuni traumatice care pot necesita un numar de 7-8 zile de ingrijiri medicale".

Cristian Boureanu a fost dus la audieri vineri, in jurul orei 16.00, dupa ce a fost externat de la Spitalul "Floreasca" din Capitala, unde a fost dus in noaptea de joi spre vineri, avand un traumatism cranio-cerebral si o fractura de sinus maxilar, afirmau surse medicale. De asemenea, la Spitalul "Floreasca" a ajuns si un politist implicat in incident, care insa nu a necesitat internarea.

Conform unor imagini difuzate de Antena 3, Boureanu ii face prosti pe politistii de la Politia Rutiera care l-au oprit in trafic si ii cere prietenei sale sa il filmeze in timp ce ii ameninta pe acestia cu formule precum: "Te las fara pensie" si "Iti sparg fata". Politistii au sustinut ca Boureanu, care s-ar fi aflat in stare de ebrietate, a fost dus la Spitalul Floreasca dupa ce i s-ar fi facut rau in timpul audierilor, el fiind transportat la unitatea medicala cu o ambulanta SMURD. Cristian Boureanu a mai fost implicat intr-un incident in septembrie 2016, cand si-a batut fiica pe strada, fiind cercetat pentru rele tratamente aplicate minorului.

