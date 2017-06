Potrivit rechizitoriului prin care au fost trimisi in judecata omul de afaceri Ioan Niculae si fostul ministru Adriean Videanu in cazul Romgaz, in perioada cat a fost ministru al Economiei, actualul deputat ALDE Varujan Vosganian a semnat mai multe ordine de ministru prin care a urmarit favorizarea lui Ioan Niculae astfel incat compania acestuia, Interagro, sa cumpere gaz ieftin, exclusiv din productia interna, scrie News.ro.

Dupa ce un secretar de stat a inserat o clauza in contract pe care Interagro nu o putea indeplini, Vosganian i-a cerut imperativ sa elimine aceasta clauza din ordinul de ministru. “Inculpatul Darius Dumitru Mesca a subliniat ca ministrul Economiei Varujan Vosganian, personal si imperativ, i-a solicitat in mod repetat sa inlature clauza sus-mentionata din Ordin, fara insa ca acesta sa dea curs acestei solicitari, nefiind de acord a se acorda reduceri comerciale catre SC Interagro, in conditiile in care aceasta inregistra datorii mari si vechi catre SNGN Romgaz SA" conform DIICOT.

Totodata, a subliniat ca a aflat chiar de la Ioan Niculae, care, iesind din biroul lui Vosganian, a deschis usa biroului in care isi desfasura activitatea de secretar de stat si i-a comunicat ca si-a rezolvat problema cu clauza”, se arata in rechizitoriul DIICOT. Procurorii mai sustin ca, Darius Mesca, in calitatea sa de secretar de stat, a observant unele inadvertente si vulnerabilitati in cuprinsul Ordinului nr.1614/2007 emis de Vosganian. Desi fostul ministru a sesizat datoriile pe care le avea Interagro la data de 19 februarie 2008, a semnat si a sustinut in Guvernul Romaniei Nota nr.13351/2008 privind industria ingrasamintelor chimice din Romania.

“Scopul urmarit de inculpatul Viorel Palasca ca secretar de stat sub coordonarea ministrului Varujan Vosganian era de a crea o aparenta de legalitate, de a arunca raspunderea asupra intregului Guvern si de a-si justifica Ordinele nelegale si cu dedicatie pe care urma sa le emita si care sustineau in mod evident interesele grupului infractional condus de inculpatul Ioan Niculae”, se mai arata in rechizitoriul procurorilor. DIICOT mai spune ca in baza notei din februarie 2008, pentru a atinge scopul urmarit, respectiv sprijinirea grupului infractional coordonat de Ioan Niculae, ministrul Vosganian, impreuna cu secretarul de stat Viorel Palasca au emis alte trei Ordine la intervale scurte de timp si care vizau aceeasi perioada de acordare a reducerilor comerciale.

Audiat ca martor in dosar, directorul Directiei Generale Comert si Relatii Internationale din cadrul Ministerului Economiei a declarat ca “inculpata Ioana Apan, despre care era de notorietate ca era persoana de incredere a ministrului Varujan Vosganian si a secretarului de stat Viorel Palasca, i-a spus explicit ca ministrul Vosganian a desemnat-o pe ea personal sa se ocupe de intocmirea acestui Ordin, Ordin pe care, de altfel, nici nu a lasat-o sa il citeasca, cerandu-i efectiv sa il semneze la aceasta in birou, pe loc”, se mai aratata in rechizitoriu.In legatura cu acest aspect, martorul a aratat atunci ca Neculai Pavlovschi si-a prezentat demisia din functia de director adjunct al Romgaz tocmai din cauza ca nu era de acord cu modul de abordare a problemei gazelor naturale de catre ministrul economiei Vosganian.

“Intrucat si acest Ordin continea o conditie pe care SC Interagro nu o indeplinea, respectiv beneficiarul sa nu inregistreze datorii scadente la data facturarii gazelor naturale, expresia a fost eliminata in Ordinul nr.1481 din 13 mai 2008”, se mai arata in document.Intrucat perioada de acordare a reducerilor comerciale a expirat in luna iulie 2008, ministrul Vosganian a emis Ordinul nr.2652 din 9 septembrie 2008. “In preambulul Ordinului, s-a mentionat ca baza a emiterii si Nota nr.2540 din 24.07.2008 a Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, semnata de ministrul Dacian Ciolos. Mai mult, ministrul Vosganian semneaza Ordinul cu mentiunea potrivit Notei MADR.

Este din nou o incercare de disipare a raspunderii, in conditiile in care Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nu are atributii in ceea ce priveste industria de ingrasaminte chimice, deciziile cu privire la acest domeniu fiind atributia exclusiva a Ministerului Economiei. De altfel, prin Nota respectiva, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nu a facut decat sa fundamenteze doar din punct de vedere tehnic continuarea unei masuri deja aplicata de Ministerul Economiei cu privire la ingrasamintele chimice, nerezultand din niciun act al dosarului ca ministrul Agriculturii, semnatar al Notei, ar fi avut cunostinta de existenta grupului infractional organizat initiat de inculpatul Ioan Niculae si la care a aderat, in vederea sprijinirii, ministrul economiei Varujan Vosganian”, se mai arata in documentul DIICOT.

Anchetatorii mai sustin ca Vosganian a emis patru ordine de ministru cu privire la acordarea reducerilor de pret la livrarea gazelor naturale vizand aceeasi perioada, incepand cu data de 1 februarie 2008, in fiecare intervenind cu modificari care sa satisfaca integral doleantele grupului infractional initiat si coordonat de Niculae.“Mai mult, pentru a nu fi suspicionat ca urmareste personal realizarea scopului asumat de grupul infractional organizat, Vosganian a semnat unul din Ordine cu mentiunea "conform avizelor de specialitate", lucru despre care un angajat al Directiei Titei si Gaze Naturale din cadrul Ministerului Economiei si membru in CA-SNGN ROMGAZ declara ca a fost prima si ultima data cand l-a vazut facut de un ministru, aceasta denotand o cunoastere a ilegalitatilor comise si o dorinta vadita de a disipa raspunderea”, se mai arata in rechizitoriu.

Si inculpata Ioana Apan, salariata a Ministerului Economiei inca din anul 1998, fosta sefa de cabinet si consilier al ministrilor dinaintea lui Vosganian, “deci persoana cu vechime in cadrul Ministerului si cunoscatoare a problematicii in materie, dar si persoana de legatura dintre Dan Victor Alexandru, consilierul inculpatului Ioan Niculae si ministrul Varujan Vosganian, a declarat ca i-a atras atentia acestuia din urma raportat la multitudinea Ordinelor emise cu privire la aceeasi situatie de fapt, dar Vosganian, “persoana fara rabdare si nedispusa la analizarea problemelor, a cerut imperativ sa gaseasca solutii pentru a se putea acorda reducerile de pret de 40 USD. Mai mult, inculpata Ioana Apan a subliniat ca acesta chiar i-a reprosat despre declaratia data la DIICOT - Structura Centrala cu privire la aceasta atitudine a sa”, se mai arata in rechizitoriu.

Procurorii mai noteaza ca fata de fostul ministru Vosganian dosarul s-a disjuns, el fiind suspectat de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat si complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata, “urmand ca in cauza disjunsa/nou formata sa se aprecieze oportunitatea de a se adresa Parlamentului Romaniei o noua cerere autorizare/avizare de urmarire penala, privitor la fapte pretins comise in perioada in care acesta a fost ministrul economiei si al finantelor”, se mai arata in rechizitoriu. In perioada 5 aprilie 2007 - 22 decembrie 2008, Vosganian a fost ministru al economiei, facand parte din Partidul National Liberal.

“Cu ocazia efectuarii urmaririi penale in prezenta cauza s-a solicitat in doua randuri autorizarea inceperii urmaririi penale pentru fapte presupus a fi savarsite de catre un membru din Guvernul Romaniei, Varujan Vosganian, in perioada cat a fost ministru, si s-a constat ca solicitarile organelor judiciare au fost respinse. “In consecinta, numitul Varujan Voasganian nu face obiectul prezentei anchete, acesta fiind audiat in cauza in calitate de martor”, mentioneaza procurorii. Omul de afaceri Ioan Niculae, fost actionar majoritar si presedinte al SC Interagro S.A., si fostul ministru al Economiei Adriean Videan, alaturi de alte noua persoane, au fost trimisi in judecata de catre procurorii DIICOT in dosarul "Romgaz-Interagro", pentru constituirea unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si complicitate la delapidare.

Alaturi de ei sunt trimisi in judecata Mirea Marin, Alesandru Dan-Victor, Palasca Viorel, Apan Ioana, Kramer Alpar, Toth Francisc, Stancu Lucian Adrian, Veza Marius Leonte, Ionascu Lucia, pentru constituire a unui grup infractional organizat, delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata si complicitate la delapidare cu consecinte deosebit de grave in forma continuata.