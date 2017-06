”In data de 8 iunie 1990, la sediul FSN din str. Varsoviei nr.4, a avut loc o intalnire la care au participat inculpatii Ion Iliescu, Petre Roman, Dumitru S. Nicolae, Cazemir Benedict Ionescu, precum si altii. In cadrul acestei intalniri s-a pus in discutie eliberarea Pietei Universitatii, discutandu-se trei posibile scenarii, si anume: neinterventia fortelor de ordine pentru inlaturarea manifestantilor, interventia fortelor de ordine pentru eliberarea Pietei Universitatii de persoanele care au mai continuat sa demonstreze, iar cel de-al treilea scenariu l-a reprezentat implicarea muncitorilor in eliberarea Pietei Universitatii si, in mod special, a minerilor avand in vedere precedentele interventii ale acestora, din 28 - 29 ianuarie 1990 si respectiv 18 - 19 februarie 1990. Unii dintre cei prezenti s-au opus eliberarii Pietei Universitatii, cu motivarea ca numarul celor prezenti in Piata este in continua scadere, iar demonstratiile se vor stinge de la sine. La un moment dat, inculpatii Ion Iliescu si Petre Roman au parasit sediul FSN, iar intalnirea celor mentionati s-a incheiat fara a se lua vreo decizie referitoare la Piata Universitatii (…)”, se arata in rechizitoriul procurorilor despre modul in care s-au desfasurat planurile pentru degajarea Pietei Universitatii in iunie 1990, potrivit News.ro.

Intr-un final, s-a optat pentru interventia in forta iar conform observatiilor inscrise pe Planul de interventie, in urma actiunii fortelor de ordine "au fost retinute 276 persoane care dormeau in piata pe trotuare, in corturi, in tomberoane destinate colectarii gunoaielor”, majoritatea acestora fiind duse initial la sediul Politiei Transporturi Feroviare, iar de acolo la sediul unei unitati militare din Magurele.

Procurorii mai remarca faptul ca actiunea a vizat "capturarea manifestantilor", si nu dispersarea lor, prin mijloace pasnice, "fiind relevant in acest sens faptul ca in planul de actiune pentru evacuarea Pietei Universitatii, aprobat in cursul zilei de 12.06.1990 de catre primul - ministru Petre Roman, la punctul 3 litera b se prevedea ca patru detasamente de politie sa actioneze "pentru incercuirea si retinerea persoanelor existente in piata".

In document se mai arata ca in seara de 13 iunie 1990 si in noaptea de 13 spre 14 iunie 1990 au aparut la balconul Palatului Victoria, inculpatii Ion Iliescu, Petre Roman, Cazemir Benedict Ionescu, Nicole Dumitru, care le-a multumit tuturor persoanelor prezente intrucat dadusera curs solicitarii exprese de a veni sa sprijine institutiile democratice ale statului.

Anchetatorii au audiat un martor care a declarat ca a vorbit cu Petre Roman la telefon si ca acesta din urma i-a cerut sa trimita minerii din Valea Jiului la Bucuresti.

”Discutia dintre inculpatul Petre Roman si martorul (...) a avut ca obiect solicitarea primului, ca minerii din Valea Jiului sa fie mobilizati pentru a se deplasa la Bucuresti, in acea noapte. Dupa terminarea acestei discutii telefonice, martorul a vazut un telex de la Guvernul Romaniei, semnat de catre inculpatul Petre Roman, care solicita venirea minerilor in Capitala, in scopul de a impiedica inlaturarea noii puteri politice. Acelasi martor a mai sustinut ca a avut mai multe convorbiri telefonice, la Bucuresti, purtate pe telefonul guvernamental, unele dintre acestea purtandu-le si la Ministerul Minelor cu inculpatul Burlec Plaies Cornel”, se mai arata in rechizitoriu.

Parchetul Inaltei Curte de Casatie si Justitie a anuntat, marti, ca procurorii militari au finalizat cercetarile in dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 si au trimis in judecata, pentru crime impotriva umanitatii, 14 persoane, intre care fostul presedinte Ion Iliescu, fostul premier Petre Roman, fostul vicepremier Gelu Voican Voiculescu, fostul sef al SRI Virgil Magureanu si fostul lider al minerilor Miron Cozma.

Potrivit procurorilor, in zilele de 11 si 12 iunie 1990 autoritatile statului au hotarat sa declanseze un atac violent impotriva manifestantilor aflati in Piata Universitatii din Bucuresti, in acest atac fiind implicate, in mod nelegal, forte ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii.

Conform procurorilor, in zilele de 11 si 12 iunie 1990, autoritatile statului au hotarat sa declanseze un atac violent impotriva manifestantilor aflati in Piata Universitatii din Bucuresti, care militau in principal pentru adoptarea punctului 8 al Proclamatiei de la Timisoara si isi exprimau, in mod pasnic, opiniile politice in contradictie cu cele ale majoritatii care forma puterea politica la acel moment. In acest atac au fost implicate, in mod nelegal, forte ale Ministerului de Interne, Ministerului Apararii Nationale, Serviciului Roman de Informatii, precum si peste zece mii de mineri si alti muncitori din mai multe zone ale tarii, arata procurorii.

Ei mentioneaza ca atacul a fost pus in practica in dimineata de 13 iunie 1990, avand urmatoarele consecinte: moartea prin impuscare a patru persoane (fapte ce constituie tot atatea acte materiale ale infractiunii), vatamarea integritatii fizice sau psihice a 1.388 de persoane (fapte ce constituie tot atatea acte materiale ale infractiunii) si privarea de dreptul fundamental la libertate, din motive de ordin politic, a 1.250 de persoane.

Sursa foto: Agerpres / Angelo Brezoianu