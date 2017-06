USR anunta ca discuta varianta initierii unei comisii de ancheta privind votul de saptamana trecuta de la motiunea de cenzura impotriva Guvernului Grindeanu, dupa ce in presa au aparut filmari care ar arata ca au fost introduse in urne mai putine bile decat au fost numarate. USR discuta si posibilitatea de a cere acordarea voturilor la motiunile de cenzura electronic, scrie News.ro.

”Dupa cum s-a vazut in sala si pe inregistrarile video, am verificat personal urnele inainte de vot si erau goale. De numarat, dupa deschidere, le-am numarat de doua ori, impreuna cu vicepresedintele Senatului din partea PNL, Iulia Scantei, si au fost 251. Asadar, daca inregistrarile video dovedesc ca doar 249 de parlamentari au introdus bile in urne, exista o suspiciune mai mult decat rezonabila ca unii dintre cei care au votat secret au introdus mai multe bile in urnele de vot”, a declarat vicepresedintele Senatului Mihai Gotiu, care a fost membru in comisia de numarare a voturilor.

Potrivit unui comunicat de presa al formatiunii, reprezentantii USR discuta adoptarea si implementarea unui sistem de vot electronic secret in cazul motiunilor de cenzura (si a altor voturi prevazute de legi si regulamente interne ca avand caracter secret) exprimate in Senat, Camera Deputatilor si in plenul reunit al Parlamentului, ca urmare a actualei situatii.

Cele doua initiative vor fi discutate luni, in cadrul unei sedinte comune a grupurilor parlamentare USR de la Senat si Camera Deputatilor.