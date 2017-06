Legea privind analiza de risc la securitatea fizica ar urma sa fie amanata de catre Executiv pentru 2018. Reprezentantii Romanian Business Leaders considera ca aceasta lege ar trebui rescrisa complet. Dragos Anastasiu, director general al grupului Eurolines si membru RBL, o considera un tip de legislatie facuta " in ciuda mediului de afaceri, pentru ca o anumita categorie sa se bucure mai mult de viata. O inventie a domnului Gabriel Oprea pentru a satisface problema politistilor care au iesit la pensie", dupa cum acesta a declarat in cadrul conferintei de presa sustinuta de catre RBL.

Dragos Anastasiu este de parere ca antreprenorii trebuie sa fie cei care sa gestioneze felul in care isi protejeaza bunurile, iar implicarea statului ar trebui sa fie minimala.

"Nu spune nimeni ca nu trebuie sa ne aparam bunurile si personalul. Doar ca nu trebuie sa o facem in acest fel. Noi credem ca cei care sunt responsabili pentru bunurile lor sunt antreprenorii, ei stiu cel mai bine cum trebuie sa isi apere bunurile. Nu cred ca trebuie sa vina statul sa ne spuna ca trebuie sa ne montam camere de supraveghere", a declarat Dragos Anastasiu in cadrul unei conferinte sustinute de catre RBL.

Aceasta obligatie privind analiza de risc la securitatea fizica are care ultim termen stabilit lunia iulie a acestui an. Insa, conform reprezentantilor RBL, la nivelul autoritatilor a fost deja redactat un proiect care amana din nou acest termen, pana in iulie 2018. Antreprenorii solicita, pe langa amanarea legii, si resecrierea completa a acesteia. Ei doresc ca aceasta sa nu mai fie aplicabila celor circa 500.000 de mii de firme infiintate in perioada 2012-2016 asa cum se intampla in acest moment si nici celor 970.000 de firme infiintate inainte de 2012, care ar urma sa fie si ele obligate daca termenul nu se prooroga. Acestia sunt de parere ca aceasta ar trebui aplicata doar pentru firmele care activeaza in zone cu risc ridicat.

Tariful unei analize de risc, care trebuie efectuata la fiecare 3 ani, porneste de la 100 euro. Analizele trebuie refacute in caz de incident de securitate sau atunci cand apar modificari ale caracteristicilor arhitecturale, functionale sau ale obiectului de activitate ale unitatii in cauza. Rezulta, prin intrarea de la 1 iulie 2017 a prevederilor, ca piata analizelor de risc va fi suplimentata cu cel putin 100 mil. euro la trei ani, bani care vor fi platiti de toate companiile din Romania, indiferent de marime, catre cei 1.568 de evaluatori de risc inscrisi in Registrul National al Evaluatorilor de Risc la Securitate Fizica (RNERSF). Unitatile care nu-si fac analiza de risc pot fi amendate cu 5.000-10.000 lei, conform datelor oferite de catre cei de la RBL.

Dragos Anastasiu este de parere ca masurile pe care antreprenorii trebuie sa le ia pentru a implementa cerintele acestei legi vor crea un business evaluat la 400 de milioane de euro. Un business care " ii va bucura pe unii, in timp ce mediul de afaceri s-ar bucura de tortura".

Obligativitatea analizei de risc e prevazuta de o lege votata in urma cu 14 ani (Legea 313/2003), care a inceput sa fie aplicata, partial, abia in 2012, cand guvernul de-atunci a dat HG nr. 301/2012, care reglementeaza masurile de securitate a obiectivelor.

Sursa foto: Mircea Dragos Photography