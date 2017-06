"Procurorii Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului Inaltei Curte de Casatie si Justitie au dispus clasarea acestui dosar intrucat - din coroborarea probelor administrate - s-a stabilit ca nu s-a decelat niciun element/indiciu de natura sa conduca la presupunerea rezonabila ca s-ar fi incercat/initiat de catre persoanele nominalizate, acte/actiuni ce ar intersecta sfera ilicitului penal, respectiv ce ar contura textul incriminator al infractiunii de abuz in serviciu, prev. de art.297 alin. 1 Cod penal cu aplic. art.5 Cod penal (art.248 rap. la art.2481 din vechiul Cod penal) si al infractiunii de falsificarea documentelor si evidentelor electorale, prev. de art.391 alin.3 si 4 din Codul penal cu aplic. art.5 Cod penal (fost art.62 alin. 3 si 4 din Legea nr.370/2004 pentru alegerea Presedintelui Romaniei)", a transmis Parchetul instantei supreme intr-un comunicat.

In 24 aprilie, procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie au inceput urmarirea penala in rem, in dosarul privind alegerile prezidentiale din 2009, pentru infractiunile de abuz in serviciu prevazut de articolul 297 alineatul 1, cu aplicarea articolului 5 din Codul penal (respectiv articolul 248 raportat la articolul 248 indice 1 din vechiul Cod penal) si falsificarea documentelor si evidentelor electorale, fapta prevazuta de articolul 391 alineatele 3 si 4 din Codul penal, cu aplicarea articolului 5 din Codul penal (fost articol 62 alineatele 3 si 4 din Legea 370/2004 pentru alegerea presedintelui Romaniei, modificata si republicata).

Sursa foto: Sebastian Duda / Shutterstock.com