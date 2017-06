Potrivit unui comunicat transmis de DIICOT, incepand cu luna noiembrie 2016, barbatul, zis ”Ibrahim”, a utilizat si utilizeaza in continuare mai multe conturi pe o retea de socializare prin intermediul carora a postat si distribuit fotografii cu sigla gruparii teroriste DAESH, precum si inregistrari cu atacuri ale DAESH si executii, prin decapitare si impuscare, cu intentia de a le face cunoscute si de a determina castigarea de noi adepti capabili sa recurga la savarsirea aceluiasi gen de fapte”.

In primavara anului 2015, suspectul a mers in zona unui obiectiv militar de pe teritoriul Romaniei, observand cu atentie caile si punctele de acces, precum si modalitatea in care acesta este ingradit.

Datele si informatiile respective au fost culese de catre suspect in scopul transmiterii ori punerii la dispozitia unei entitati teroriste salafiste si pro-jihadiste dintr-un stat al Uniunii Europene, grupare ai carei adepti au plecat in zona siriano-irakiana pentru a participa la jihad si care a avut legatura cu persoanele care au revendicat atentatele teroriste de la Paris din 13.11.2015 DIICOT

Barbatul, in atentia SRI din 2015

Purtatorul de cuvant al SRI, Ovidiu Marincea, a declarat ca este vorba despre un barbat de 39 de ani, care este in atentia anchetatorilor romani inca din 2015 si care s-a autoradicalizat intr-un stat european, incercand apoi sa mearga in Siria pentru a convinge si alte persoane sa adere la gruparea terorista Stat Islamic. Barbatul urmeaza sa fie propus pentru retinere pe 24 de ore.

Serviciul Roman de Informatii a transmis, printr-un comunicat de presa, ca barbatul era intr-o etapa avansata a procesului de autoradicalizare, avand activitati de propaganda terorista, derulate in mediul relational si on-line, in favoarea organizatiei teroriste DAESH, la care si-a declarat adeziunea.

Cetateanul si-a exprimat in repetate randuri intentia, si a incercat sa convinga si alte persoane, de a se deplasa in Siria pentru a se alatura organizatiei teroriste DAESH. Cetateanul a adoptat o forma radicala a islamului in timpul sederii sale, timp de mai multi ani, pe teritoriul unui stat din Uniunea Europeana, unde a dezvoltat legaturi cu membrii unui grup jihadist din tara respectiva. Intors in Romania, cetateanul a desfasurat, in mod conspirat, actiuni de documentare detaliata asupra unui obiectiv militar de pe teritoriul Romaniei cu scopul declarat de a contribui la organizarea unui atentat terorist la acea baza Serviciul roman de informatii

