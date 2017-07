"Inteleg ca instigarea la represiune nedreapta, ceea ce cred ca este fapta pe care a savarsit-o doamna Kovesi, nu se pedepseste in Codul Penal. O sa vedem cum poate fi scrisa aceasta plangere. In mod clar voi face la CSM, nu ca as avea vreo incredere in CSM-ul condus de doamna judecator Ghena, dar voi face plangere la CSM”, a declarat Elena Udrea, potrivit News.ro.

Fostul ministru a spus ca „ar fi obligatoriu” ca Laura Codruta Kovesi sa fie demisa din functia de procuror sef al DNA, pentru ca „a distrus increderea in justitie”.

Nu cred ca exista in lumea asta civilizata si democratica vreo situatie in care un procuror sef ar mai ramane in aceasta functie dupa tot ce s-a aflat. De la minciunile pe care le spune permanent, la relatiile neprincipiale si oculte cu clasa politica, cu oameni de afaceri, pana la abuzurile pe care le savarseste in functia pe care o ocupa Elena Udrea

Udrea a mai spus ca nu crede ca are sanse sa fie judecata corect in Romania, atat timp cat presedintele Romaniei o sprijina pe Kovesi, iar procurorul general este un „executant” al ei.

In dosarul privind campania prezidentiala din 2009 sunt acuzati Elena Udrea, Ioana Basescu, fiica cea mare a presedintelui Traian Basescu, Gheorghe Nastasia, Victor Tarhon, Ioan Silviu Wagner, fost director general al Oil Terminal, omul de afaceri Giovanni Mario Francesco, fostul concubin al Ioanei Basescu, consultantul politic Dan Andronic

"Legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era realizata de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare. Remiterea foloaselor infractionale se realiza prin incheierea unor contracte fictive cu societati care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta", potrivit procurorilor.

