Fostul primar al municipiului Constanta, Radu Mazare, a fost condamnat, luni, de Curtea de Apel Bucuresti la 4 ani inchisoare cu suspendare in dosarul privind retrocedarea ilegala a unor terenuri. Decizia nu este definitiva.

Instanta a dispus un termen de incercare in cazul lui Mazare de doi ani, timp in care este obligat sa se supuna urmatoarelor masuri de supraveghere: sa se prezinte la datele fixate la judecatorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de protectie a victimelor si reintegrare sociala a infractorilor; sa anunte, in prealabil, orice schimbare de domiciliu, resedinta sau locuinta si orice deplasare care depaseste 8 zile; sa comunice schimbarea locului de munca; sa comunice informatii de natura a putea fi controlate mijloacele de existenta, potrivt Agerpres.

In acelasi dosar, Nicusor Constantinescu, fost presedinte al CJ Constanta, a fost condamnat la 3 ani inchisoare cu suspendare, aceeasi pedeapsa primind si Dragos Savulescu, fost actionar al echipei de fotbal Dinamo Bucuresti.

In schimb, Cristian Borcea, fost finantator al clubului Dinamo, a fost achitat.

O solutie de achitare a primit si notarul Jean Andrei, sotul Laurei Andrei, presedinte al Tribunalului Bucuresti.

Totodata, Ramona Dospinescu, Cristian Talpau, Nora Chirca si Giorgica Giurgiucanu au primit cate 3 ani inchisoare cu suspendare, restul inculpatilor care apar in rechizitoriu fiind achitati.

Instanta a dispus desfiintarea mai multor inscrisuri ale Primariei Constanta, insa a respins actiunea civila a orasului Navodari, ca nefondata.

Decizia nu este definitiva si poate fi atacata cu apel in termen de 10 zile de la comunicare.

Sursa foto: Agerpres