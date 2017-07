Piata de fuziuni si achizitii din Romania s-a ridicat la 889 milioane euro in al doilea trimestru al anului, mai mult decat dublu fata de trimestrul precedent, potrivit unei analize realizate de Deloitte Romania. Desi, comparativ cu al doilea trimestru din 2016, anul acesta a avut loc o tranzactie in plus, valoarea a crescut de 3 ori.

“Am asistat la un trimestru foarte bun in piata de fuziuni si achizitii din Romania, in linie cu asteptarile, determinat de contextul macroeconomic favorabil si de rezultatele solide inregistrate de companiile romanesti. Vedem efervescenta in multe sectoare de activitate, in principal in servicii financiare, retail si bunuri de larg consum, sanatate, industrial. In continuare ne asteptam ca in piata de M&A, activitatea sa se mentina intr-un ritm sustinut si in perioada urmatoare”, a spus Ioana Filipescu, partener consultanta in fuziuni si achizitii Deloitte Romania.

Valoarea medie a unei tranzactiii in acest trimestru a fost de 68 milioane euro, datorita impactului deosebit de mare al celor trei tranzactii din top. In urma analizei tranzactiilor a caror valoare nu a fost dezvaluita sau estimata public, estimarea Deloitte cu privire la piata totala de M&A in trimestrul II 2017 se situeaza in intervalul 950 milioane – 1 miliard euro.

Top 3 tranzactii in trimestrul al doilea