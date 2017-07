Procurorul sef al DNA Laura Codruta Kovesi a declarat, intr-un interviu pentru Ziare.com, ca, in cadrul anchetei privind inregistrarile de la sedinta sa cu procurorii, nu i s-a impus nimanui sa faca testul poligraf. In ceea ce priveste inregistrarile, a afirmat ca acestea sunt prelucrate, nu respecta cronologia sedintei si ca apar cuvinte pe care nu le foloseste. Ea a spus ca va fi facuta o expertiza.

”Nu sunt autentice, sunt prelucrate. Sunt pasaje dintr-o discutie pe care am avut-o in cadrul unei sedinte de lucru desfasurate in interiorul DNA. Ceea ce s-a prezentat la TV sunt pasaje prelucrate. Sunt anumite afirmatii pe care nu le-am facut", a declarat Laura Codruta Kovesi, precizand ca acea sedinta a fost una de lucru, operativa, in care s-a discutat situatia dosarelor aflate pe rolul unei sectii a DNA si nu s-au discutat chestiuni publice, ci anchetele si dosarele aflate in lucru.

Ea a afirmat ca materialul difuzat in spatiul public nu respecta cronologia sedintei, potrivit News.ro. "Ceea ce a aparut in spatiul public nici macar nu respecta cronologia sedintei. Au fost amestecate fraze si propozitii dintr-o parte a sedintei, cu fraze si propozitii din alta parte. Si exista expresii si fraze pe care nu le-am folosit", sustine sefa DNA.

Kovesi spune ca anumite cuvinte care apar in inregistrare nu ii apartin, desi pare a fi vocea ei, ea precizand ca tehnic pot fi facute "anumite colaje", din acest motiv fiind solicitata expertizarea inregistrarii, care va fi proba la dosar. Intrebata despre verificarea procurorilor cu testul poligraf, Laura Codruta Kovesi a sustinut ca nimeni nu a fost obligat sa faca acel test.

"Nu este adevarat, nu i s-a impus nimanui sa faca testul poligraf. Tactica de ancheta o stabileste procurorul de caz impreuna cu ceilalti anchetatori care lucreaza in cauza. In acest dosar au fost facute audieri ale unor martori. Nu doresc sa comentez situatii particulare, dar, in general, cand un procuror considera ca pentru a elimina anumite piste sau pentru a verifica anumite elemente in ancheta e necesar un astfel de test, la finalul audierii persoanei o intreaba daca doreste sa se supuna unui astfel de test. Dupa ce persoana isi da consimtamantul, la cateva zile se trece la efectuarea testului. Inainte ca el sa inceapa, persoana e intrebata din nou daca doreste sau nu sa faca acest test. Sunt situatii in care persoanele care isi dau consimtamantul initial, cand li se propune testul, ulterior refuza sa il mai faca”, a mai declarat Laura Codruta Kovesi.

Chestionata daca au fost cazuri de procurori care au participat la sedinta respectiva si care refuzat sa faca testul, Kovesi a precizat ca nu doreste sa comenteze acest lucru. "Pot sa va spun doar ca martorii care au fost audiati si-au dat consimtamatul pentru acest test, au fost martori care au efectuat acest test si martori care au refuzat sa faca acest test. Alte comentarii nu pot sa fac”, a mai aratat sefa DNA.