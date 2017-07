Ei au fost arestati in dosarul penal nr. 459/P/2017 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Bucuresti, procurorii declansand urmarirea penala cu privire la infractiunile de evaziune fiscala in forma continuata, constituirea unui grup infractional organizat, divulgarea informatiilor secrete de serviciu sau nepublice si favorizarea faptuitorului, fapte prin care bugetul consolidat al statului a fost prejudiciat cu suma de 3.785.988, 90 lei reprezentand TVA si impozit pe profit, potrivit News.ro.

Preotul Gabriel Popa era liderul gruparii specializate in evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile. Alaturi de acesta au mai fost retinuti initial, in acelasi caz, o calugarita, Anisoara Duna, si directorul din RATB. Surse din Politie spuneau ca preotul ar fi cumparat, cu o parte din banii obtinuti din contrabanda, clopote pe care le-a donat Bisericii. Potrivit surselor citate, preotul Popa Gabriel este poreclit Gabi Viteza. El a fost retinut in urma perchezitiilor facute vineri in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau si Constanta.

Politistii Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice si ai Directiei Operatiuni Speciale din cadrul Politiei Romane, sub coordonarea Parchetului Curtiii de Apel Bucuresti, au facut, vineri, 25 de perchezitii in Bucuresti si in judetele Ilfov, Buzau si Constanta, la locuintele unor persoane (16), la societatile comerciale (6) si la institutii, intr-un caz de evaziune fiscala in domeniul comertului cu articole textile.

Membrii unui grup infractional format din 13 persoane cu varste cuprinse intre 27 si 57 de ani au fost prinsi in timp ce descarcau un autotren cu haine, la un depozit din judetul Ilfov.

In urma perchezitiilor, politistii au ridicat documente contabile, unitati de calcul si aproximativ 200.000 de euro.

Politistii de investigare a criminalitatii economice si cei de la inspectoratele de politie judetene Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brasov, Constanta, Dolj, Dambovita, Giurgiu, Hunedoara, Ilfov, Maramures, Mehedinti, Olt, Suceava si Valcea au facut 45 de controale la punctele de lucru ale firmelor implicate in circuitul comercial.

Din cercetari a reiesit ca, in municipiul Bucuresti si in judetul Ilfov, s-ar fi dezvoltat o retea infractionala de distributie a produselor textile, prin intermediul careia ar fi fost valorificate aproape 50 de autotrenuri cu imbracaminte si incaltaminte, fara documente legale, catre comercianti din judetul Ilfov, precum si in judete din Moldova.

”Produsele ar fi fost importate din Turcia, prin intermediul unei societati cu sediul in Burgas - Bulgaria, iar ulterior, prin aceasta societate, ar fi fost declarate livrari intracomunitare catre firme din Polonia si Ungaria, care ar fi fost create pe baza unor documente de identitate falsificate, pe numele unor cetateni chinezi”, arata Politia Romana.

Arhiepiscopia Tomisului a precizat, sambata, intr-un comunicat de presa, ca preotul misionar Popa Gabriel este angajat al Arhiepiscopiei Tomisului, cu atributii de manager pentru Manastirea Galesu, din localitatea Poarta-Alba, judetul Constanta. Anisoara Duna este calugarita in obstea Manastirii Galesu, sub numele de Eleodora, nevand nicio functie administrativa in cadrul Arhiepiscopiei Tomisului.

“Conducerea Arhiepiscopiei Tomisului a primit cu surprindere comunicatul Parchetului si asteapta cu nerabdare finalizarea dosarului in cauza, intrucat cei doi sunt cunoscuti ca persoane cu conduita morala corecta, ceea ce a si dus la hirotonirea lui Popa Gabriel ca preot misionar si la tunderea in monahism a maicii Duna Anisoara”, se arata in comunicatul Arhiepiscopiei.