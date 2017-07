106 perchezitii au loc, miercuri, la profesorii si studentii de la universitatile "Vasile Goldis" si "Aurel Vlaicu" din Arad, potrivit unor surse judiciate, citate de News.ro . In aceste institutii de invatamant superior s-au constituit retele infractionale din care faceau parte cadre didactice, secretare si alte categorii de personal nedidactic, precum si fosti absolventi, cu rolul de a intermedia traseul banilor de la student la profesor/informaticieni contra unor comisioane in vederea promovarii frauduloase a examenelor de catre studenti, a anuntat Parchetul instantei supreme.

Potrivit procurorilor, mai multi profesori de la universitatile "Vasile Goldis" (privata) si "Aurel Vlaicu" (de stat) din Arad au cerut si primit bani si bunuri cu ocazia organizarii si sustinerii de catre studenti a examenelor la diferite discipline (sustinute chiar in afara perioadei de examinare) si/sau cu ocazia sustinerii examenelor de licenta.

Unii studenti straini, inscrisi la grupe ce urmeaza cursurile in limba romana, nu cunosc/nu inteleg limba romana si totusi sunt promovati, in schimbul unor sume de bani, la toate examenele anuale, spun procurorii. In urma cercetarilor s-a stabilit ca in schimbul unor sume de bani studentii primeau in timpul examenelor sustinute on-line raspunsurile corecte la testele grila, acestea fiindu-le trimise pe telefoanele mobile de catre informaticienii institutiei de invatamant, prin SMS.

De asemenea, era modificata nota de examen in sensul maririi acesteia, prin accesarea ilegala de catre informaticienii din respectivele institutii a softului creat pentru evidenta situatiilor scolare, avand drept consecinta promovarea. Procurorii spun ca informaticienii intrau in contul electronic al studentului si modificau raspunsurilede la examen in testul on-line astfel incat studentul sa fie declarat promovat de catedra.

Totodata, studentii cumparau direct de la profesori lucrari de licenta gata elaborate, in format electronic, inclusiv prezentari in format power point necesare pentru sustinerea lucrarii in fata comisiei de examinare.

In respectivele institutii de invatamant superior s-au constituit retele infractionale din care faceau parte cadre didactice, secretare si alte categorii de personal nedidactic, precum si fosti absolventi, cu rolul de a intermedia traseul banilor de la student la profesor/informaticieni contra unor comisioane, in vederea promovarii frauduloase a studentilor. Totodata, in acest mecanism, studenti care au dat bani profesorilor pentru promovarea unor examene, in special cei care cunosc limba romana, devin la randul lor intermediari pentru alti colegi. O modalitate de a intra in posesia banilor ce sunt oferiti in schimbul promovarii examenelor este aceea de a-i lasa la unele puncte de schimb valutar ai caror administratori sunt in relatii de prietenie cu cadrele didactice Procurorii Parchetului instantei supreme

La perchezitii participa, alaturi de un procuror al Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului Inaltei Cursi de Casatie si Justitie, si ofiteri ai Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice, ai Directiei de Combatere a Crimei Organizate si ai Directiei de Investigatii Criminale si Directiei de Politie Transporturi din Politia Romane, precum si politisti de la inspectoratele judetene din Caras-Severin, Hunedoara si Timis si lucratori ai Brigazii Speciale de Interventie ”Vlad Tepes” Bucuresti.

Sursa foto: Agerpres