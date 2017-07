Politia Romana desfasoara actiunea Truck & Bus, pentru verificarea activitatilor de transport public de persoane si de marfuri. Controalele se desfasoara simultan in toate statele membre UE, conform Planului de operatiuni al Organizatiei Politiilor Rutiere din Europa (TISPOL). In primele patru zile, politistii au verificat aproape 12.500 de autovehicule si au aplicat aproape 5.000 de sanctiuni contraventionale, scrie News.ro.

Astfel, in perioada 24-30 iulie, Directia Rutiera a Politiei Romane coordoneaza, la nivel national, o actiune pentru prevenirea accidentelor rutiere produse, in special, din cauza nerespectarii normelor rutiere de catre conducatorii autovehiculelor destinate transportului public de persoane si conducatorii autovehiculelor destinate transportului de marfa.

Pe parcursul actiunii, politistii urmaresc si depistarea si sanctionarea persoanelor care efectueaza transport de persoane cu autoturisme cu pana la 9 locuri, fara respectarea legislatiei in vigoare.

In primele 4 zile ale actiunii, respectiv in periada 24 – 27 iulie, politistii au verificat 12.449 de autovehicule, dintre care 4.886 de autovehicule destinate transportului de persoane si 7.563 pentru transportul de marfa.

In urma controalelor, politistii au aplicat 2.644 de sanctiuni contraventionale, dintre care 1.604 conducatorilor de autovehicule de transport de persoane si 1.040 celor care efectuau transport de marfa.

Astfel, transportatorilor de persoane le-au fost aplicate 242 de sanctiuni pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 5 pentru conducerea vehiculelor sub influenta alcoolului, 442 pentru neutilizarea centurilor de siguranta sau a dispozitivelor de retentie, 13 pentru functionarea necorespunzatoare a aparatului tahograf si 8 pentru utilizarea incorecta a acestuia.

De asemenea, au fost aplicate acestora 18 sanctiuni pentru nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihna, 103 pentru defectiuni tehnice, 33 pentru depasirea masei total maxima autorizata a vehiculului, 111 pentru lipsa unor documente ale conducatorilor de vehicule, 47 referitor la lipsa unor documente ale vehiculului si 43 pentru lipsa unor documente ale operatorilor de transport. Au fost dispuse si 14 imobilizari ale autovehiculelor, pentru defectiuni tehnice.

Transportatorilor de marfuri, politistii le-au aplicat 404 sanctiuni contraventionale pentru nerespectarea regimului legal de viteza, 8 pentru conducerea vehiculelor sub influenta alcoolului, 902 pentru neutilizarea centurilor de siguranta sau a dispozitivelor de retentie, 108 pentru functionarea necorespunzatoare a aparatului tahograf si 37 pentru interventii neautorizate asupra acestora si 59 pentru nerespectarea perioadelor de conducere sau de odihna.

De asemenea, 300 de sanctiuni au fost aplicate pentru defectiuni tehnice, 25 pentru depasirea limitei maxime admise a greutatii in cazul vehiculelor cu masa totala maxima autorizata < 12,5 tone, 41 pentru depasirea limitei maxime admise a greutatii in cazul vehiculelor cu masa totala maxima autorizata > 12,5 tone si 42 pentru fixarea necorespunzatoare a marfurilor.

Totodata, politistii au aplicat transportatorilor de marfuri 204 sanctiuni pentru lipsa unor documente ale conducatorilor de vehicule, 126 pentru la lipsa unor documente ale vehiculului, 28 referitor la lipsa unor documente ale operatorilor de transport si 4 pentru nerespectarea normelor privind transportul marfurilor periculoase.

In 37 de cazuri in care transportul se desfasura in mod ilegal (lipsa documentelor de autorizare), politistii au dispus suspendarea dreptului de utilizare a vehiculelor.

