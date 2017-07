Potrivit unui anunt postat in SEAP, MAI – Directia Generala Anticoruptie vrea sa incheie un contract de achizitii publice, pentru a cumpara un sistem de tip Call Center.

Cuantumul garantiei de participare va fi in suma fixa de 1.890 lei si se va constitui prin virament bancar cu ordin de plata in contul institutie, sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care nu se afla in situatii speciale privind autorizarea ori supravegherea.

Ofertele pot fi depuse pana la data de 23 august 2017, ora 15.00, finantarea fiind asigurata din fonduri bugetare.

