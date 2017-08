De asemenea, mai multe persoane ar fi fost chemate la DNA, in perioada urmatoare, in acest dosar in care au fost ridicate documente de la sediul Secretariatului General al Guvernului.

Aceleasi surse au declarat ca in acest dosar ar fi vizata o consiliera a sefului Secretariatului General al Guvernului, Mihai Busuioc.

Mihai Busuioc a fost demis de la sefia SGG de catre fostul premier Sorin Grindeanu si inlocuit, in 16 iunie, cu Victor Ponta. Busuioc a fost repus in functie de catre Mihai Tudose, fiind una dintre primele decizii luate de noul premier.