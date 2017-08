„Ba, adesea, lumea trebuie sa dea cativa pasi inapoi, ca sa-si ia vant spre a merge mai sigur inainte. Vai de cel ce n’a luat seama la miscarea ei prudenta!… se va gasi ratacit, ca s’a bizuit a merge cu capul inainte fara socoteala...” - fragment din scrisoarea lui I.L. CARAGIALE catre Al. VLAHUTA

In contextul in care se discuta foarte aprins despre cine, ce plateste si in care se restrang drepturi speciale pentru a se da vouchere celor ce proclama dragostea de miscare, se incearca identificarea unui sistem in care bugetul sa fie sigur ca primeste ceea ce i se datoreaza: TVA-ul care circula intre platitorii de TVA.

Sistemul propus pare ca simplifica circulatia TVA, dar nu prea reuseste sa o faca, dand peste cap tot ceea ce contribuabilul intelesese despre si asa complicata taxa. Pare de asemenea ca nu incalca nicio norma comunitara (fapt sustinut chiar in Nota de fundamentare), dar ar fi bine sa beneficieze macar de o aprobare din partea Comisiei pentru a nu ne trezi mai tarziu ca se anuleaza, ca in alte cazuri mai celebre (a se vedea situatia taxarii inverse aferente imobilelor, dupa decizia CJUE in cauza Dumitru Marcu C-392/16).

