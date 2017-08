Marcel Vulpoi, fondator al Vulpoi & Toader Management, una dintre cele mai mari firme romanesti de servicii integrate de contablitate si consultanta in business, va sustine un training unic in piata de evenimente, un workshop de "make-up contabil", la conferinta Fast Forward Business Summit. Invata sa prezinti in fata finantatorilor si investitorilor o contabilitate curata, care nu este facuta doar pentru a nu avea probleme cu ANAF-ul. "Dupa cum spunea Warren Buffett, contabilitatea este limbajul afacerilor, iar o contabilitate care prezinta erori sau inadvertente poate fi comparata cu un CV scris cu greseli gramaticale", este un sfat de care ar trebui sa tina cont orice antreprenor.

"Sa nu uitam, ceea ce multi contabili contemporani au uitat deja, faptul ca principalii utilizatori ai informatiei contabile sunt investitorii (actuali sau potentiali), creditorii si partenerii comerciali. Din nefericire, multi antreprenori solicita aproape in exclusivitate contabililor “sa nu aiba probleme cu ANAF-ul” si, pe cale de consecinta, contabilii sunt “concentrati” doar asupra acestui aspect", remarca Vulpoi.

Te poti inscrie ACUM la workshop-ul de "make-up" contabil pe site-ul Fast Forward Business Summit.

Pe de alta parte, in momentul in care se pune problema accesarii unei finantari sau a prezentarii informatiilor contabile intr-un proces de due diligence, de multe ori antreprenorii raspund naiv ca "nu stiu ce a facut contabilul", fiind apoi nevoiti sa isi angajeze consultanti care sa le "traduca" evidentele contabile pentru a discuta cu banca sau potentialul investitor.

De aceea, contabilul modern trebuie sa fie mai mult decat cel care pregateste situatiile contabile pentru ANAF, dar si un consultant in procesul de "make-up contabil", astfel incat firma sa fie cat mai prezentabila in ochii investitorilor sau finantatorilor.

In opinia profesorului Marcel Vulpoi, "cosmetizarea contabila" nu trebuie privita ca un lucru ilegal, dar exista o linie fina intre manipularea contabila si acest "make-up" pe care antreprenorii il pot face pentru a-si pune bilantul si conturile in ordine.

"Am auzit si de situatii in care banca a spus antreprenorului ca nu-l poate finanta pentru ca nu prezinta o profitabilitate corespunzatoare, iar contabilul a raspuns ca poate face profitul cat trebuie ca sa poata primi finantarea. In acest caz nu discutam despre o cosmetizare, ci despre o manipulare, care este ilegala", avertizeaza Vulpoi.

“Cosmetizarea contabila” trebuie sa aiba in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor fiscale si contabile, iar in al doilea rand, alinierea contabilitatii la strategia pe termen scurt, mediu si lung a societatii.

Spre exemplu, o majorare a profitului se poate realiza prin capitalizarea unor cheltuieli facute de societate in perioada curenta pentru proiecte ce urmeaza a se derula in viitor, situatie care in fata unor finantatori sau investitori arata nu numai o profunda intelegere a businessului, ci si angajamentul antreprenorului cu privire la increderea in viitorul societatii.

De ce apar "neglijente" contabile, care pot impiedica finantarea sau vanzarea unui business?

Necunoasterea reglementarilor contabile si fiscale;

Existenta unui compromis financiaro-profesional intre antreprenor si contabil, pe principiul “la cat ma plateste, ce vrea? Farmacie?”.

Dorinta managerilor de a-si atinge cu orice pret obiectivele pe termen scurt, respectiv: sa nu platesc impozit sau sa am profit ca altfel nu-mi da banca finantare.

"Oricare ar fi motivul aparitiei acestor neglijente, pe termen lung, aceste societati nu au cum sa aiba o dezvoltare sanatoasa, ca sa nu mai vorbim de un exit de succes. In ceea ce priveste cele mai frecvente neglijente, acestea pot varia de la solduri aberante in balantele de verificare pana la inregistrari eronate datorate neintelegerii contractului sau businessului in care antreprenorul activeaza", concluzioneaza fondatorul VT&M.