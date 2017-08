Ferma Salcia este vizata intr-un dosar de evaziune fiscala. Administratorul fermei, Ilie Dragne, detine 10% din actiunile fermei, in timp ce Stefan Valentin Dragnea are 90%.

"Acuzatia vorbeste despre o pretinsa evaziune fiscala cu un prejudiciu ce nu depaseste 200.000 de euro, deci nu sunt fapte deosebit de grave. Pentru un agent economic aceasta suma nu reprezinta cred un prejudiciu atat de mare. Avem incredere in procuror si credem ca a fost un gest de prudenta din partea acestuia in conditiile in care mai sunt persoane de audiat. Avem incredere ca masura preventiva nu se va prelungi sau ca, daca va fi o masura preventiva, aceasta nu va fi cu privare de libertate", a declarat avocatul lui Ilie Dragne.

Potrivit aceleiasi surse, Ilie Dragne nu a fost supus perchezitiilor si nici nu a fost luata vreo masura asiguratorie impotriva sa. Avocatul a mai spus ca Ilie Dragne a dat declaratii in detaliu si ca "nu a fost in societate" la momentul la care s-a facut tranzactia din 2013.

Procurorii au stabilit ca in contabilitatea a 12 societati comerciale care isi desfasoara activitatea in domeniile constructii, facility management, prelucrare deseuri si cresterea porcinelor, in perioada 2010-2016, in scopul sustragerii de la plata taxelor si impozitelor datorate bugetului de stat, au fost mentionate in contabilitate cheltuieli nereale, fapt care a dus la prejudicierea bugetului de stat cu suma totala de 39.873.671 lei (echivalentul a 9.079.017 euro), din care 15.815.202 lei impozit pe profit diminuat si 24.058.469 lei TVA dedus nelegal.

Ferma de porci Salcia din judetul Teleorman, detinuta de Valentin Stefan Dragnea, fiul liderului PSD, Liviu Dragnea, este una dintre societatile la care joi dimineata procurorii au facut perchezitii in dosarul de evaziune fiscala cu un prejudiciu de peste 9 milioane de euro, iar administratorul acesteia a fost dus la audieri, potrivit unor surse judiciare.

Ferma Salcia, al carei obiect principal de activitate este cresterea porcilor, are 240 de angajati. In 2015, a inregistrat un profit de 89.265 lei la o cifra de afaceri de 39,5 milioane lei, iar anul trecut a avut afaceri de 34,2 milioane lei si un profit net de 52.255 lei.

Pentru recuperarea prejudiciului, procurorii au instituit masuri asiguratorii asupra unor bunurile si conturilor bancare ale persoanelor suspectate in acest dosar, preciza Parchetul.