Nevoia de a avea situatii financiare cu informatii comparabile la nivel international a crescut in timp in Romania, in special la anumite categorii de entitati de interes public, dar si in vederea evaluarii performantelor, in mediul de business. Cadrul de raportare cel mai des folosit care asigura aceasta comparabilitate il reprezinta Standardele Internationale de Raportare Financiara (IFRS).

Oana Buhaescu este Director Deloitte Romania.

In afara companiilor listate pe o piata reglementata, care folosesc obligatoriu IFRS in scop de raportare statutara, majoritatea companiilor folosesc standardele Romanesti (RAS). Unele companii, in special cele detinute de actionari straini, utilizeaza ambele standarde, in special in cadrul raportarilor catre firma mama.

Pe langa cerintele de prezentare si continut ale situatiilor financiare, exista o serie de diferente intre cele doua standarde care duc la rezultate – profit/pierdere diferite. In timp, standardele romanesti s-au mai apropiat de IFRS si in anumite cazuri rezultatele financiare au devenit similare. In alte cazuri, rezultatele raman mult diferite.