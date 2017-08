Petre Pitis, directorul general Tel Drum, si Mircea Visan, director in cadrul aceleiasi firme, au fost pusi sub urmarire penala de procurorii DNA, in dosarul privind obtinerea ilegala de fonduri europene in cazul achizitionarii unei statii de asfaltare. Tel Drum ar fi obtinut ilegal peste patru milioane de lei din fonduri europene.

UPDATE Procurorii Directiei Nationale Anticoruptie – Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie au dispus inceperea urmaririi penale fata de societatea Tel Drum, persoana juridica, dar si fata de Petre Pitis si Mircea Visan, reprezentanti ai firmei, pentru folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene. De asemenea, sunt urmariti penal firma WFA Impex SRL, persoana juridica, precum si Florian Ioan, reprezentant al WFA Impex SRL, si Florea Neda, reprezentant al S.C. Tel Drum SA, pentru complicitate la folosire sau prezentare cu rea-credinta de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete, daca fapta are ca rezultat obtinerea pe nedrept de fonduri europene.

In 16 mai 2017, a fost inregistrata sesizarea Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor cu privire la suspiciuni privind activitatea unor firme, care, in cursul anului 2016, ar fi folosit o schema de obtinere ilicita de fonduri europene prin supraevaluarea pretului unor utilaje, arata procurorii anticoruptie.

Potrivit DNA, in cursul lunii iulie 2015, Ministerul Fondurilor Europene a admis la contractare un proiect propus de societatea comerciala Tel Drum in cadrul programului ”Cresterea Competitivitatii Economice”, finantat din fonduri europene.

”In cadrul proiectului Tel Drum SA urma sa achizitioneze o statie mobila de mixturi asfaltice pentru cresterea competitivitatii economice a firmei”, precizeaza DNA.

In urma depunerii cererii de rambursare, in luna februarie 2016, beneficiarul Tel Drum SA a primit din fonduri europene suma de 4.170.462,5 lei, apropiata de valoarea maxima eligibila in cadrul proiectului, nerambursabila.

”A rezultat ca, in cadrul proiectului prin care a primit finantare din bani europeni, Tel Drum SA, prin reprezentantii sai Visan Mircea si Petre Pitis si cu ajutorul persoanei juridice WFA Impex SRL si a lui Neda Florea si Ion Florian, a simulat procedura prin care a achizitionat statia mobila de preparare mixturi asfaltice. Ca urmare a procedurii de achizitie, a reiesit ca ofertantul castigator este firma WFA Impex SRL. In realitate, aceasta firma are o relatie de afiliere cu Tel Drum, ea fiind doar interpusa intre furnizorul utilajului si beneficiarul Tel Drum cu unicul scop de a majora artificial pretul de achizitie a utilajului si, pe cale de consecinta, de a majora suma nerambursabila obtinuta de Tel Drum SA. Mai mult, Tel Drum SA a purtat negocieri directe cu furnizorul, inclusiv in ceea ce priveste oferta pe care furnizorul urma sa o faca firmei WFA Impex SRL si a oferit firmei castigatoare SC WFA Impex SRL, informatii privind procedura de atribuire a contractului de furnizare a bunului, inainte de publicarea anuntului pe site-ul www.fonduri-ue.ro”, mai arata DNA.

Procurorii spun ca, in 9 februarie 2016, firma Tel Drum SA a depus cererea finala de rambursare, ”care continea date inexacte cu privire la respectarea regulilor privind achizitiile publice si cu privire la conformitatea utilajului cu obiectivele proiectului (avand in vedere ca utilajului livrat ii lipseau unele componente ce fusesera mentionate expres in planul de afaceri si in obiectivul general al proiectului)”.

”De asemenea, beneficiarul proiectului Tel Drum SA a folosit cu rea-credinta documente si declaratii false, inexacte si incomplete, respectiv declaratiile privind inexistenta conflictului de interese, desi exista o relatie personala intre Pitis Petre, Neda Florea si Ion Florian si o relatie de afiliere intre Tel Drum SA si WFA Impex SRL, documentele privind procedura de achizitie a utilajului care a fost simulata atat in ceea ce priveste respectarea regulilor de derulare cat si in ceea ce priveste desemnarea ofertantului castigator si a pretului”, precizeaza DNA.

In acest fel, societatea comerciala Tel Drum a obtinut pe nedrept suma de 4.170.462,50 lei, reprezentand cheltuiala eligibila nerambursabila din fonduri europene.

Directorii Tel Drum au fost audiati la DNA intr-un dosar privind obtinerea ilegala de fonduri europene in cazul achizitionarii unei statii de asfaltare, a declarat vineri, la iesirea de la DNA, avocatul Gheorghe Corbeanca, aparatorul lui Florea Neda, fost director Tel Drum, scrie News.ro.

Conform avocatului, lui Florea Neda i s-a pus sechestru pe bunuri. "El era atunci director adjunct al Tel Drum. DNA sustine ca ar fi fost un aranjament si ca de ce nu a cumparat instalatia Tel Drum direct de la producator. Dar producatorul nu a participat la licitatie. Nu avea de unde sa cumpere", a sustinut el.

Intrebat daca exista numele lui Liviu Dragnea in dosar, el a spus: "Nu stiu sa apara in dosar numele lui Liviu Dragnea".

Director Tel Drum, despre Dragnea: M-ati innebunit cu personajul asta! Am jucat fotbal cu el in liceu

Petre Pitis, directorul general al societatii Tel Drum, a declarat, vineri, la iesirea de la DNA, unde a fost audiat in legatura cu utilizarea ilegala de fonduri europene pentru achizitionarea unei instalatii, ca a fost anuntat ca s-a inceput umrarirea penala.

"Am fost anuntat ca s-a inceput urmarirea penala. Din punctul meu de vedere este o eroare. Este vorba de un denunt facut aiurea. A inceput o ancheta, aveti rabdare", a declarat Pitis.

Intrebat daca el este interfata lui Liviu Dragnea, Pitis a negat. "M-ati innebunit cu personajul asta! Il cunosc ca-i din judet, am jucat cu el fotbal in liceu cand eram elev in clasa a XI-a", a spus directorul Tel Drum.

In luna iulie 2017, ”procurorii anticoruptie s-au sesizat din oficiu in legatura cu alte aspecte continute in investigatia jurnalistica a celor de la RIse Project, publicata la data de 6 iulie 2017 existand indicii cu privire la savarsirea unor infractiuni asimilate coruptiei". DNA mai preciza ca in acest moment este inceputa urmarirea penala doar cu privire la fapta (“in rem”).

Rise Project a publicat un raport atribuit Directiei Generale de Protectie Interna, intitulat "Nota privind aspecte care afecteaza climatul socio-economic al judetului Teleorman", care descrie o "retea infractionala compusa din persoane cu putere de decizie in judet”, prin care Liviu Dragnea ar fi fraudat fonduri europene si guvernamentale. In acest document, Dragnea este prezentat drept "detinatorul majoritar al actiunilor la purtator de la SC Tel Drum SA”. Rise Project a scris ca raportul, care in prezent s-ar afla in arhiva DGPI, vorbeste despre afacerile cu bani publici ale gruparii, despre zeci de licitatii, despre controlul real al firmei Tel Drum, lucrari fictive, donatii suspecte la partid, cercuri relationale si de influenta.

DNA a anuntat ca ”o parte dintre aspectele continute in investigatia jurnalistica publicata” de Rise Project fac obiectul unui dosar penal aflat pe rolul directiei. Dosarul a fost constituit pe baza de sesizare din oficiu, procurorii dispunand in 19 februarie 2016 inceperea urmaririi penale in rem pentru infractiuni de coruptie si asimilate coruptiei. Totodata, DNA preciza ca dupa inceperea urmaririi penale au fost solicitate informatii inclusiv de la autoritatile din Brazilia.

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, a respins informatiile prezentate de Rise Project privind legaturile sale cu firma Tel Drum, afirmand ca nu are actiuni la purtator si nici nu se afla "in spatele" ei, fapt demonstrat de mai multe dosare deschise si in cazul carora a fost dispusa neinceperea urmaririi penale.

Liviu Dragnea a contestat si informatiile privind afacerile sale in Brazilia. De asemenea, Dragnea a sustinut ca totul a pornit de la George Soros, care este, in opinia sa, "un personaj malefic”.