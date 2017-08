Activitatea a 15 restaurante si cluburi din Centrul Vechi al Capitalei a fost suspendata de catre reprezentantii Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, dupa ce unitatile au fost depistate fara autorizatie de functionare, cu terase extinse pe domeniul public fara aprobare sau pentru ca au depasit nivelul de zgomot admis in zona. In total, au fost verificati peste 60 de agenti economici si s-au dat amenzi de peste 208.000 lei (45.000 euro).

Potrivit unui comunicat de presa transmis, luni, de reprezentantii Politiei Locale a Municipiului Bucuresti, peste cincisprezece restaurante si cluburi din Centrul Vechi al Capitalei au fost sanctionate in urma unui control derulat la finalul saptamanii trecute.

”Agentii economici au fost amendati, iar activitatea acestora a fost suspendata din cauza faptului ca au fost gasiti fara autorizatie de functionare, fiindca si-au extins terasele pe domeniul public fara a avea vreo aprobare sau pentru ca au depasit nivelul de zgomot admis in zona”, se arata in comunicat.

Potrivit documentului, valoarea sanctiunilor pentru agentii comerciali depistati ca au incalcat prevederile O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului a fost de peste 120.000 de lei.

Pe langa societatile carora li s-a suspendat activitatea, alti 25 de agenti economici au fost gasiti de catre inspectorii Directiei Control cu diferite nereguli, iar reprezentatii acestora au fost chemati la sediul institutiei pentru verificari suplimentare.

In urma actiunii, au fost controlati, in total, 67 de agenti ecomonici, iar 21 de persoane au fost legitimate in vederea identificarii.

S-au aplicat 57 de sanctiuni contraventionale, cuantumul amenzilor depasind 208.000 lei.

Sursa foto: Radu Bercan / Shutterstock.com