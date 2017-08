Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca magistratii vor fi urmariti penal de o directie noua din Parchetul General, separata de DNA si DIICOT. In acest sens, ministrul a propus, in proiectul de modificare a legilor Justitiei, infiintarea unei noi directii.

Ministrul Justitiei a anuntat ca, potrivit modificarilor legislative, in cadrul Parchetului General va fi infiintata o a treia directie, pe langa DNA si DIICOT, care sa faca urmarirea penala pentru faptele reclamate ca ar fi fost comise de catre magistrati. El a precizat ca va fi vorba despre un corp de 20 de procurori la acesta noua directie, potrivit News.ro.

"Apare inca o directie speciala in Ministerul Public, cu competenta exclusiva de efectuare a urmaririi penale pentru faptele reclamate a fi fost comise de magistrati", a declarat ministrul Justitiei, Tudorel Toader.

O alta modificare semnificativa este ca Inspectia judiciara a CSM va trece la Ministerul Justitiei.

"In multe tari este asa. Respectand deplina autonomie pe care o are. Nu intra sub coordonarea factorului politic. Eventual, se poate autonomiza, dar sanu fie dependenta de CSM. Nu CSM sa-i faca regulamentul de functionare. Daca avem in Romania 7.000 de magistrati, avem 70 de membri la Inspectia Judiciara. Aceasta competenta a IJ vine ca o alta forma de asigurare a independentei", a explicat Toader.

