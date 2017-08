„In calitatea sa de garant al independentei Justitiei si de administrator al sistemului judiciar, precum si in indeplinirea atributiilor de avizare prevazute de lege, Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat ministrului Justitiei comunicarea datei pana la care urmeaza ca acest proiect de modificare legislativa, impreuna cu expunerea de motive, sa fie transmis Consiliului, pentru derularea procedurilor legale”, potrivit CSM, conform News.ro.

Reprezentantii Consiliului solicita ministrului transmiterea oficiala a proiectului de modificare a legilor, spunand ca este necesara cunoasterea in detaliu a aspectelor tehnice. In solicitarea transmisa ministrului, CSM arata ca profesia juridica si tot ce tine de sistemul judiciar se bazeaza pe cunoasterea detaliata a subiectelor despre care se vorbeste in spatiul public, altfel pot fi facute declaratii gresite, cu potential de crestere a tensiunii artificiale, pot crea dezbateri publice sau pot duce la intepretarea gresita a unor aspecte.

„Rigurozitatea si disciplina profesiei juridice, precum si principiile organizationale specifice institutiilor din sistemul judiciar, presupun standarde de comunicare bazate pe cunoastere detaliata si completa a temelor in legatura cu care se comunica atat public, cat si institutional. Altfel, se creeaza premisele unor dezbateri publice, mediatice si chiar pozitionari institutionale — prin declaratii publice ale reprezentantilor institutionali — imprecise, cu potential real de tensionare artificiala a discursului public, de denaturare sau interpretare improprie a unor aspecte, cu consecinte asupra activitatilor aferente procesului legislativ”, mai spune CSM.

Sursa foto: agerpresfoto