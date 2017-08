“Relatia bilaterala (…) se inscrie si in actualitati care pot parea sensibile. Am vorbit cu presedintele si cu premierul despre proiectul despre care incepe sa se vorbeasca despre reforma a justitiei, care nu este coerent cu o vointa de lupta impotriva coruptiei. Si unul, si celalalt mi-au garantat vointa lor de a continua munca inceputa de reducere a coruptiei in tara si ca toate contrasemnalele care pot fi ridicate sa poata fi corectate”, a declarat liderul de la Elysee in discursul rostit la o receptie oferita la Ambasada Frantei la Bucuresti, transmite news.ro.

El a recunoscut dificultatile cu care se confrunta francezii din Romania. “Le-am spus clar interlocutorilor mei ca aceasta evolutie (a relatiilor bilaterale francezo-romane – n.r.) trebuie sa treaca prin claritatea relatiilor bilaterale. Nu minimalizez dificultatile pe care unii dintre voi se confrunta zi de zi: lentoarea, insuficienta infrastructurii, lipsa de claritate in unele decizii, sensibilitatile legate de coruptie sau lipsa de claritate care exista, de exemplu, in domeniul apararii, intre discurs si realitate”, a spus Macron.

Macron a dat, insa, asigurari ca a gasit atat in presedintele Klaus Iohannis, cat si in premierul Mihai Tudose “interlocutori profund angajati”, care au “o viziune comuna”, dincolo de subiectele “politice proprii Romaniei”. “Si am gasit doi parteneri dornici sa imbunatateasca relatiile bilaterale, cu conditia (…), sa nu fie o relatie asimetrica, ci un parteneriat adevarat », a adaugat el.

Sursa foto: Agerpres