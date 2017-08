”Nocturnele ARCEN au fost amendate pentru ca poezia contemporana a tulburat linistea publica”, a scris Edmond Niculusca pe pagina sa de Facebook. ”Am primit 500 de lei amenda, fara avertisment, la finalul unui eveniment care a adunat sute de oameni in jurul poeziei”.

Pe terasa blocului Magheru One, unde evenimentul a inceput vineri la ora 21.00, invitati erau poetii Razvan Tupa si Valentin Busuioc. Evenimentul face parte din a treia editie a proiectului ”21 de Nocturne. Poezie contemporana, Muzica si Vin”, care are loc pana pe 15 septembrie.

Agentii de la Politia Sectorului 1 au ”refuzat sa constate care e situatia pe terasa”, a mai precizat Niculusca.

”Evenimentul se terminase la venirea agentilor. Au scris in procesul-verbal ca s-a organizat o «petrecere cu bautura, muzica tare si alcool». Nu am reusit sa vad tot ce era scris sub «infractiunea savarsita»".

La editia din acest an a proiectului, cofinantat de AFCN, sunt invitati 12 poeti – Svetlana Carstean, Claudiu Komartin, Denisa Duran, Adrian Dinis, Alex Vasies, Ana Dragu, Dina Frinculescu, Flavia Adam, Mitos Micleuseanu, Radu Nitescu, Razvan Tupa si Valentin Busuioc.

”Nocturnele din acest an vor oferi o experienta complet noua: vom imbina lecturile de poezie, muzica si dialogurile, cu jam session, dans, expozitii, performance-uri, dar si cu vin pentru buna dispozitie si cu carti de poezie pentru luat acasa”, este descrierea evenimentului.

Accesul la eveniment este gratuit, dar se face doar pe baza de rezervare, prin completarea unui formular online.

Sursa foto: Facebook Edmond Niculusca