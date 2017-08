Primaria Capitalei intentioneaza sa reinceapa proiectul "Centurii verzi”, discutat inca din 2005, consilierii urmand sa dezbata si sa voteze, in acest sens, in sedinta de miercuri a CGMB, un proiect de hotarare pentru identificarea unor terenuri care sa fie impadurite in zonele de nord-est si sud-vest ale Bucurestiului.

Aprobarea proiectului de hotarare prespune realizarea studiilor pentru indentificarea unor terenuri potrivite pentru impadurire si a speciilor de arbori, astfel putand fi extinse suprafetele impadurite in zonele de nord-est si sud-vest ale Capitalei.

„Realizarea Centurii verzi a Municipiului Bucuresti se constituie intr-un obiectiv strategic pentru Capitala, fiind o resursa naturala importanta cu rol in combaterea efectelor schimbarilor climatice, reducerea poluarii aerului, marirea suprafetelor de spatiu verde si o oportunitate de stimulare a dezvoltarii ariei metropolitane a Capitalei prin amenajarea unor poli de interes turistic si de agrement”, se arata in expunerea de motive.

Potrivit proiectului de hotarare, extinderea suprafetelor impadurite a fost initial cuprinsa ca masura in Planul Urbanistic General din anul 2000, in cadrul Strategiei de Dezvoltare la nivel intercomunal a aglomeratiei urbane Bucuresti.

De asemenea, initiatorii proiectului mai spun ca prin reimpadurirea unor terenuri din jurul Bucurestiului va creste calitatea mediului, va fi redusa poluarea fonica si diminuata intensitatea vatului, va fi redusa cantitatea de energie utilizata pentru incalzire sau racire, scurgea si infiltrarea apei din precipitatii, dar duce si la imbunatatirea esteticii peisajului si ofera posibilitati de turism si agrement in zona metropolitana a Capitalei.

„Extinderea suprafetelor impadurite in zonele din jurul Capitalei pentru imbunatatirea climatului urban a fost prevazuta ca masura in documentele strategice de urbanism atat pentru Municipiului Bucuresti (Planul Urbanistic General), cat si pentru zona metropolitana cuprinsa in Centura Verde Galbena a Capitalei, prevazuta in Planul de Amenajare a Teritoriului Zonal – zona aglomeratiei urbane si zona metropolitana a municipiului. Datorita deficitului de paduri – parc in jurul Capitalei, trebuie acordata o atentie deosebita cresterii suprafetelor impadurite in vederea restabilirii normei de 30 de ha de paduri – parc/1.000 de locuitori”, mai scrie in proiect.

Fostul primar al Capitalei Adirean Videanu spunea in 2005 ca au fost alocate fonduri europene pentru crearea Centurii Verzi a Bcurestiului, insa cativa ani mai tarziu, la final de mandat, primarul declara ca nu a gasit sprijin din partea primarilor din Ilfov si din partea proprietarilor de terenuri, care nu voiau sa fie plantati copaci pe teritoriile lor.

