Peste 150 de firme romanesti care desfasoara activitati de comert exterior si fac frecvent plati electronice catre firme din strainitate au fost in ultimul an victimele unor complexe fraude informatice. De asemenea, partenerii din strainatate ai acestor societati au avut toate sistemele informatice compromise, in urma acestor atacuri, scrie News.ro.

Potrivit Politiei Romane, ”Business E-mail Compromise Fraud” este o frauda complexa ce tinteste societatile comerciale ce lucreaza cu furnizori sau clienti straini si efectueaza cu regularitate plati prin transfer bancar.

Din 2016 au fost inregistrate peste 150 de sesizari oficiale referitoare la acest tip de frauda.

”Din analiza cazurilor investigate, s-a constatat ca societatile comerciale ce desfasoara activitati comerciale din Romania (cu personalitate juridica romana) au avut calitatea de victima, in majoritatea cazurilor, in sensul ca au trimis bani in alte conturi decat cele legitime ale furnizorului extern”, precizeaza Politia Romana.

De asemenea, in aproape toate cazurile semnalate, compromiterea sistemelor informatice, respectiv a adresei de posta electronica, a avut loc la societatile comerciale straine care erau in relatii comerciale cu cele romane.

”Majoritatea victimelor au raportat ca utilizeaza transferuri online ca metoda curenta de efectuare a platilor catre furnizori sau parteneri externi de afaceri, in baza unei relatii comerciale anterioare si a bunei credinte in practica comerciala. Societatile comerciale romane fraudate nu au un tipic anume de activitate, elementul comun fiind dat de faptul ca toate desfasoara activitati de comert exterior si efectueaza plati curente in strainatate”, mai spun politistii.

Potrivit acestora, la nivel global acest timp de frauda a generat pierderi documentate de peste 6 miliarde de dolari, in perioada 2016-2017, inregistrate in peste 40.000 de incidente de acest tip.

De aceea, politistii recomanda precautie la schimbarea subita a unor practici comerciale stabilite anterior cu partenerii comerciali, in special a conturilor de e-mail, a conturilor bancare, a valutelor in care se fac platile sau a tarii in care sunt deschise conturile.

In plus, recomanda sa se verifice, la un numar de telefon detinut anterior si verificat, daca modificarile solicitate prin e-mail sunt reale.

Sursa foto: Rawpixel.com/Shutterstock