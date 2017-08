Zece dintre inculpati, care fac parte din acelasi clan, urmeaza sa dea socoteala intr-un tribunal corectional, la Meaux (Seine-et-Marne) pentru fapte de furt in grup organizat, tainuire si spalare de bani, dar si de incitarea minorilor in vederea comiterii de infractiuni si neglijarea unor minori cu varsta sub 15 ani, fapte comise in perioada 2014-2016.

Ancheta a fost deschisa in 2015, cand comisariatul de la Chessy, in Seine-et-Marne, a constatat o puternica crestere a furturilor si jafurilor comise de tineri romi in apropiere de Disneyland Paris si in Reteaua Expres Regionala (RER) de transport feroviar care deserveste parcul de atractie, dar si in centrul comercial Val d'Europe, o zona foarte frecventata de turisti.

”Minorii actionau in plina dupa-amiaza, in grupuri de trei sau patru; primul distragea atentia, al doilea profita pentru a fura din buzunare, iar al treilea facea sa dispara bunii furati”, a precizat comisarul Jerome Georges.

Prejudiciul consta in devize, marochinarie de lux, telefoane si bijuterii si este estimat la cel putin la un milion de euro, in contextul in care multe victime straine nu au depus plangere. O mie de furturi au fost inregistrate in sase luni.

Politia a procedat la retineri, insa acestea au ramas fara efect, deoarece minorii isi dadeau de fiecare data o falsa identitate, refuzau sa-si denunte parintii, iar dupa ce au fost plasati in camine au facut toul pentru a fugi si a reincepe sa fure.

Oficiul central pentru lupta impotriva delincventei itinerante (OCLDI), care a preluat ancheta cu concursul autoritatilor romane, a reusit sa anihileze reteaua in februarie 2016.

Un bulibasa temut

La conducerea clanului - originar din orasul roman Craiova si format din opt ramuri familiale - este Marian Tinca, un bulibasa in varsta de 57 de ani, si fosta sa sotie, Maria Iamandita, in varsta de 51 de ani, care compar detinuti, ca si alti membri ai clanului.

Potrivit unor interceptari telefonice, bulibasa felicita sau cearta si putea sa devina violent atunci cand prada era prea mica. Partenera sa se ocupa de obicei de bani in clan si sa trimita mandate cu bani in Romania.

In Romania banii sunt investiti de diversi membri in achizitionarea unor apartamente, terenuri si masini.

Intregul clan, ai carui membri nu si-au declarat veniturile, era pus sa contribuie. Fratii si surorile mai mari ale hotilor erau insarcinati sa supravegheze ca acestia sa se achite bine de misiuni si sa predea banii furati.

Cu varste cuprinse intre 12 si 17 ani, minorii implicati, care operau de asemenea pe Grands Boulevards si pe linia 9 a metroului parizian, au fost judecati deja de tribunalul pentru minori.

Intre ei se afla o fata prezentata ca extrem de abila si care aducea intre 500 si 800 de euro pe zi familiei sale. Ea a fost vizata in 48 de randuri in proceduri cu privire la furt.

In afara de cei zece membri ai clanului, gestionarul unui hotel de la Pantin (Seine-Saint-Denis), care inchiria in numerar, a fost inculpat pentru spalare de bani, la fel ca tatal sau.

Un restaurator chinez din Pigalle, caruia copiii ii predau bani pentru a evita sa fie prinsi cu ei asupra lor, este inculpat de asemenea pentru tainuire.

Hotararea este asteptata vineri. Unii dintre inculpati risca pana la 30 de ani de inchisoare.