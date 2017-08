Intrebat ce se asteapta sa i se intample in cel de-al doilea dosar penal care il vizeaza, Liviu Dragnea a spus: "Speranta mea nu moare niciodata. Serios. Ca si cu dosarul referendumului (...) Acum pot sa merg la CEDO si o sa merg la CEDO (...) Acum chiar ca o sa merg la CEDO, nu vreau sa intru in detalii (...) Dar si astalalt si la referendum (...) pana la urma Al de Sus hotaraste, dar in conditiile in care te simti nevinovat, total nevinovat, n-ai cum sa n-ai sperante ca pana la urma cineva va sparge gheata, cineva va sparge gheata si va spune 'Oameni buni, nu mai merge, adica nu mai putem condamna oameni care sunt nevinovati'", potrivit Agerpres.

Referindu-se la speculatiile privind existenta unei relatii intre el si firma Tel Drum, Dragnea a spus: "Din 2004 se tot vorbeste despre asta, articole, controale, anchete. N-au gasit nicio legatura, pentru ca n-au ce sa gaseasca (...) Asta e ca si cu hotelul pe care il am in Brazilia (...) Am mai auzit pe cineva la o emisiune de seara, (...) spunea ca am 500 de milioane de euro in Brazilia. E de ras, dar e si de plans, pentru ca mie imi pare foarte rau ca sunt oameni care sufera din cauza mea".

Sursa foto: Agerpres