Procurorii DNA fac, joi, perchezitii in Capitala, doua dintre acestea desfasurandu-se la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti. Anchetatorii vizeaza infractiuni de coruptie.

Procurorii DNA fac cercetari intr-o cauza penala ce vizeaza suspiciuni privind savarsirea unor infractiuni de coruptie si asimilate infractiunilor de coruptie, savarsite in perioada 2016- august 2017, potrivit News.ro.

Perchezitiile se desfasoara in 50 locatii din Capitala, dintre care doua sunt la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate si Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, restul fiind sedii sau puncte de lucru ale unor societati comerciale sau domicilii ale unor persoane.

Reprezentantii CNAS nu au dorit sa faca niciun comentariu referitor la perchezitiile care au loc in institutie, in timp ce surse din cadrul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti au spus ca procurorii au ajuns inca de dimineata in institutie si verifica acte.

Sursa foto: Agerpres / Adrian Cuba