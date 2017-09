Presedintele Casei Nationale de Sanatate, Marian Burcea, si alte 13 persoane au fost retinute de DNA in dosarul decontarilor ilegale de servicii medicale. Vineri dimineata, seful CNAS a fost demis de premierul Mihai Tudose, in locul lui fiind numit Razvan Teohari Vulcanescu.

DNA a transmis, vineri, printr-un comunicat, ca 14 persoane au fost retinute in urma perchezitiilor care au avut loc in dosarul decontarilor fictive de servicii medicale la domiciliu.

Procurorii DNA au dispus retinerea lui Marian Burcea, presedintele Casei Nationale de Asigurari de Sanatate pentru constituirea unui grup infractional organizat si folosirea influentei in exercitiul functiei de conducere in scopul obtinerii de foloase necuvenite.

Au mai fost retinuti, pentru constituirea unui grup organizat si abuz in serviciu, Munteanu Ovidiu, managerul Directiei Relatii Contractuale si, respectiv, din 13 iulie 2017, presedintele C.A.S.M.B, Geambasu Ion-Razvan, director executiv al Casei de Asigurari de Sanatate a municipiului Bucuresti (C.A.S.M.B.) si manager al Directiei Medic sef a C.A.S.M.B, Bara Lucian-Vasile, presedintele C.A.S.M.B. pana la 13 iulie 2017, Mihaescu Ion-Ovidiu, managerul Directiei Control a C.A.S.M.B, Costache Alin-Sergiu, sef al Directiei Generale de Monitorizare Antifrauda din C.N.A.S.

Totodata au fost retinute trei functionare din cadrul C.A.S.M.B, cercetate pentru complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata (354 acte materiale), constituire a unui grup infractional organizat, fals informatic, in forma continuata si permitere a accesului unor persoane neautorizate la informatii nedestinate publicitatii, in forma continuata (354 acte materiale).

Au mai fost retinuti reprezentantii unor societati comerciale si ale unor prestatori de servicii, dar si Manta Cristina, avocat in Baroul Bucuresti, pentru complicitate la infractiunea de inselaciune, in forma continuata (18 acte materiale).

In perioada ianuarie 2016 – august 2017, a fost constituit un grup infractional organizat prin care, sume de bani in valoare totala de 13.189.553,76 lei din fondurile Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti au fost fraudate prin decontarea nelegala a unor servicii de ingrijiri medicale la domiciliu fictive, inclusiv pe baza unor dosare medicale intocmite in fals, cu implicarea unor functionari din cadrul CSAMB, sub protectia unor persoane din conducerea institutiei, dar si din conducerea Casei Nationale de Asigurari de Sanatate (CNAS). In multe situatii, dosarele medicale cu pacienti fictivi au avut prioritate la decontare si aprobare, in timp ce solicitarile pacientilor asigurati care, in mod real, ar fi avut dreptul sa beneficieze de servicii medicale la domiciliu, erau refuzate Directia Nationala Anticoruptie

Pentru evitarea depistarii fraudelor, ”se intocmeau, in fals, raportari lunare de servicii medicale necesare decontarilor, iar in paralel erau introduse si sterse date din sistemul informatic unic integrat al C.N.A.S prin accesarea fara drept a acestuia, astfel incat in sistem sa apara ca serviciile medicale au fost efectuate in realitate”.

”Exista date si probe ca, prin activitatile infractionale desfasurate de inculpati, activitati pentru care s-a dispus retinerea, bugetul CASMB a fost pagubit cu 13.189.553,76 lei (aproximativ 3 milioane euro)”, precizeaza DNA.

Potrivit procurorilor, in cauza se efectueaza acte de urmarire penala si fata de alte persoane.

Sursa foto: Agerpres / Simion Mechno