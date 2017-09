Nicolae Popa, condamnat in dosarul prabusirii FNI la 10 ani si patru luni de inchisoare, in iunie 2014, a fost eliberat la sfarsitul lunii august prin decizia Judecatoriei Gaesti. El fusese arestat in 2 decembrie 2009, in Indonezia, si adus in tara in 22 aprilie 2011.

In decizia instantei din 24 august se mentioneaza ca “admite propunerea de liberare conditionata formulata de Comisia de liberare conditionata din cadrul Penitenciarului Gaesti pentru condamnatul Popa Nicolae. Dispune liberarea conditionata a condamnatului Popa Nicolae de sub puterea mandatului nr. 424/2014 emis de Judecatoria Giurgiu, in baza sentintei penale nr. 364/2014, daca nu este retinut sau arestat in alte cauze", scrie News.ro.

Decizia nu a fost contestata, astfel ca Nicolae Popa a fost eliberat.

El a fost condamnat initial in lipsa la 15 ani de inchisoare, pentru frauda, in anul 2006, alaturi de Ioana Maria Vlas, in legatura cu prabusirea Fondului National de Investitii. Ulterior, prin decizie definitiva, a fost condamnat de Tribunalul Giurgiu, la 10 ani si patru luni de detentie. La putin timp dupa prabusirea FNI, in anul 2000, Nicolae Popa a plecat din tara, doi ani mai tarziu, pe numele sau fiind emis un mandat international de arestare.

Nicolae Popa a fost arestat noua ani mai tarziu, in 2 decembrie 2009, in Indonezia, fiind adus in tara in 22 aprilie 2011.

Popa a declarat la inceputul acestui an ca a asteptat noua ani in Indonezia o citatie din partea autoritatilor si ca dosarele i-au fost redeschise pentru ca nu a vrut sa "popeasca" pe nimeni. Popa a mai spus ca a fost dus o singura data la DIICOT, in 2012, la procurorul Horia Selaru, dar a refuzat sa dea vreo declaratie. El a mai relatat ca in avionul privat cu care a fost adus, in 2011, din Indonezia nu s-a aflat niciun procuror, ci doar doi ofiteri de escorta, un medic si un traducator.