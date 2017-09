Recuperarea prejudiciilor stabilite de instanta in marile dosare de coruptie este o treaba complicata, dar nu imposibila. In vreme ce in unele cazuri, banii au fost recuperati integral, exista inca dosare in care statul nu si-a recastigat nici macar un sfert din prejudiciu.

In dosarul ICA, in sarcina lui Dan Voiculescu a fost stabilita cu titlu de prejudiciu, suma de 266.171.892 lei, din care a fost recuperata suma de 38.518.082 lei, potrivit datelor furnizate de ANAF, la solicitarea wall-street.ro. In luna iulie, Dan Voiculescu a fost eliberat din inchisoare, dupa ce a executat doar o treime din pedeapsa de 10 ani primita, in 2014.

In dosarul RAFO-Carom, in sarcina lui Ovidiu Tender a fost stabilita cu titlu de prejudiciu suma de 184.627.862 lei, recuperadu-se de la acesta suma de 7.347.141 lei. Omul de afaceri Ovidiu Tender a fost condamnt, in 2015, la 12 ani si sapte luni de inchisoare. Acesta a incercat sa scape de cativa ani de puscarie, in judecatorii i-au respins solicitarea.

In dosarul RAFO-Carom, in sarcina lui Marian Iancu a fost stabilita cu titlu de prejudiciu, suma de 136.851.105 lei, din care a fost recuperata suma de 5.949.645 lei. Omul de afaceri Marian Iancu a fost condamnat, in 2015, la 14 ani de inchisoare.

In dosarul Transferurilor, in sarcina lui George Copos, Cristian Borcea si Ioan Becali, a fost stabilita cu titlu de prejudiciu suma de 8.049.577 lei, care a fost recuperata integral.

In dosarul Microsoft, ANAF a recuperat, pana in prezent, creante bugetare de 19,45 milioane de lei. Statul a vandut 13 imobile confiscate de la inculpati in dosar, la preturi mai mari decat cele stabilite de evaluatori.

De asemenea, in dosarul fraudarii Fondului National de Investitii, in care inculpat este Sorin Ovidiu Vintu, ANAF a scos la vanzare mai multe bunuri detinute de catre Imobiliare Network 2002 SA Bucuresti. Printre acestea se afla si Complexul hotelier "Lebada" de la Crisan, situat pe bratul Sulina.

