Monica Lazar, consilier principal al Directiei Politica Medicamentului si a Dispozitivelor Medicale a declarat in cadrul dezbaterii publice ca farmaciile actuale sunt „o bomba”, incercand sa justifice modificari inoportune ale Legii Farmaciei si a Normelor metodologice de aplicare, modificari care, de altfel, au fost facute fara a consulta pe cei pe care ii vizeaza direct, farmacistii, sustine Colegiul Farmacistilor din Romania.

Solicitam doamnei director sa isi retraga public declaratiile iresponsabile facute, declaratii care nu fac altceva decat sa decredibilizeze activitatea unor institutii medicale, unitatile farmaceutice, care se afla la un standard de calitate foarte ridicat in ceea ce priveste organizarea si functionarea lor. Aceste standarde care asigura servicii de calitate pacientilor nostri sunt asigurate prin investitii private pe care le-am facut de-a lungul anilor, de la organizarea spatiului, la proceduri de lucru si sisteme informatice impecabile. Mai mult, toate farmaciile care in prezent sunt operationale pe teritoriul Romaniei au fost autorizate de directia condusa chiar de catre Monica Lazar.

In conditiile in care doamna director are cunostinta de existenta unor farmacii pe care le considera „o bomba”, in loc sa generalizeze situatia asupra tututor farmaciilor, ii solicitam sa faca publice aceste cazuri si sa ia masuri de urgenta pentru inchiderea sau conformarea lor la reglementarile in vigoare, astfel incat sa nu fie pusa in pericol sanatatea pacientilor. Ii reamintim, de asemenea, ca este responsabilitatea directa a dumneaei sa supravegheze, sa monitorizeze si sa controleze buna organizare si functionare a farmaciilor, iar daca astfel de cazuri exista, acest lucru este o dovada clara a neindeplinirii atributiilor de seviciu.

In consecinta, ca organism profesional independent, cu atributii reglementate de lege in domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiei de farmacist, Colegiul Farmacistilor din Romania solicita explicatii publice pentru declaratiile iresponsabile ale directorului Directiei Politica Medicamentului si demisia acestuia pentru neindeplinirea atributiilor de serviciu in supravegherea si controlul activitatii farmaceutice, se arata intr-un comunicat de presa al Colegiului Farmacistilor din Romania.