Inspectia Judiciara a declansat o actiune disciplinara impotriva procurorilor DNA Marius Bulancea, Paul Dumitriu si Jean Uncheselu, acuzati de "exercitarea functiei cu grava neglijenta”, in dosarul in care au anchetat modul de adoptare a OUG 13.

Inspectia Judiciara anunta ca in urma cu o zi a exercitat actiunea disciplinara fata de procurorii Marius Bogdan Bulancea - procuror sef sectie, Paul Silviu Dumitriu -procuror sef adjunct sectie si Jean Nicolae Uncheselu de la Structura centrala a Directiei Nationale Anticoruptie, pentru "exercitarea functiei cu grava neglijenta”, potrivit News.ro.

Inspectia Judiciara motiveaza ca, prin conduita adoptata de procurorul sef sectie si de procurorul sef adjunct sectie in ceea ce priveste inregistrarea denuntului formulat in 31 ianuarie si constituirea dosarului privind Ordonanta 13, anterior completarii denuntului cu elemente noi de natura sa atraga competenta DNA, "au fost nesocotite dispozitiile art. 294 alin. 1 si 3 din Codul de procedura penala („CPP), art. 58 alin. 1 si 2 din CPP, dispozitiile procedurale din Legea nr. 78/2000 si din Legea nr. 115/1999 la care fac trimitere prevederile art. 3 alin. 1 lit. a, art. 13 si art. 24 din O.U.G. nr. 43/2002, cu modificarile ulterioare".

"Nerespectarea normelor de drept procesual in exercitarea atributiilor de serviciu care impuneau organului judiciar, pe de o parte, solutia de clasare fara a efectua acte de urmarire penala ca urmare a incidentei unuia dintre cazurile care impiedica exercitarea actiunii penale si, pe de alta parte, sa nu dispuna inceperea urmaririi penale cu privire la fapta, intrucat toate faptele reclamate in cauza priveau in realitate aspecte legate de procedura de adoptare a unui act normativ, respectiv aspecte de oportunitate si legalitate care nu cad sub incidenta controlului organelor de cercetare penala, indiferent de incadrarea juridica stabilita de catre procuror (art. 294 alin. 3 din CPP si art. 315 alin. 1 lit. b din acelasi cod si respectiv, art. 305 alin. 1 din CPP)", explica Inspectia Judiciara.

Totodata, inspectorii judiciari arata ca procurorul Marius Bogdan Bulancea a incalcat dispozitiile art. 304 alin. 2 cu referire la prevederile alin. 1 CPP in ceea ce priveste efectuarea urmaririi penale in dosar (in legatura cu desemnarea unui al doilea procuror de caz si cu semnarea a numeroase adrese intocmite in cauza, transmise altor institutii, avand ca obiect solicitarile formulate de catre procurorii de caz in interesul urmaririi penale efectuate) si neexercitarea din oficiu a atributiilor privind infirmarea actelor sau masurilor date de procurorii de caz cu nerespectarea dispozitiilor legale.

Procurorii DNA au incalcat principiul separatiei puterilor in stat

In raportul IJ se mai mentioneaza ca efectul a fost incalcarea grava a principiului separatiei puterilor in stat de catre cei trei procurori DNA, care "s-au considerat competenti sa verifice oportunitatea, respectarea procedurii legislative si, implicit, legalitatea adoptarii Ordonantei de Urgenta a Guvernului".

Conform sursei citate, o alta consecinta a fost deteriorarea increderii si a respectului opiniei publice fata de functia de magistrat, cu consecinta afectarii imaginii justitiei, ca serviciu public, in raport de faptul ca, data fiind conduita concreta adoptata de procurorii cercetati, concretizata in incalcarea normelor de procedura penala aratate, s-a constatat de catre Curtea Constitutionala, prin aceeasi decizie, faptul ca Ministerul Public nu doar ca si-a depasit atributiile prevazute de Constitutie si de lege, dar si-a si arogat atributii ce apartin Curtii Constitutionale sau puterii legislative.

Inspectia Judiciara mai spune ca actiunea disciplinara impotriva celor trei procurori a fost inaintata Sectiei pentru procurori in materie disciplinara a Consiliului Superior al Magistraturii, care va decide cu privire la raspunderea magistratilor.

Dosarul OUG 13, inchis de catre procurorii PICCJ

Dosarul privind OUG 13 a fost inchis in 26 iunie de catre procurorii Parchetului Inaltei Curti de Casatie si Justitie, pe fondul deciziei pronuntate de Curtea Constitutionala in urma sesizarii privind existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre Guvern si DNA.

In dosarul privind OUG 13 de modificare a codurilor penale, procurorii DNA au dispus, in 24 februarie, clasarea cauzei avand ca obiect infractiunea prevazuta de articolul 13 din Legea 78/2000, respectiv folosire a influentei ori autoritatii ca persoana care indeplineste o functie de conducere intr-un partid, in scopul obtinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Anchetatorii au mai decis atunci disjungerea si declinarea la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, pentru solutionarea cauzei legata de cinci infractiuni, respectiv: favorizare a faptuitorului; prezentare cu rea-credinta, de date inexacte, Parlamentului sau presedintelui Romaniei cu privire la activitatea Guvernului sau a unui minister, pentru a ascunde savarsirea unor fapte de natura sa aduca atingere intereselor statului (prevazuta si sanctionata de Legea 115/1999 – a raspunderii ministeriale); sustragerea sau distrugerea de inscrisuri; sustragerea sau distrugerea de probe ori de inscrisuri; fals intelectual.

Directia Nationala Anticoruptie sustinea ca Ministerul Justitiei a distrus un document de la Ministerul pentru Relatia cu Parlamentul in care proiectul OUG 13 primea, cu foarte putin timp inainte de aprobarea in Guvern, aviz de oportunitate cu observatii si propuneri.

DNA preciza ca actul normativ avea, cu cateva ore inainte de aprobare, doar avizul Ministerului Afacerilor Interne, legat strict de infractiuni din domeniul circulatiei rutiere, si al Consiliul Legislativ, cu observatii privind caracterul de urgenta, iar ministrul Afacerilor Externe a semnat proiectul in sediul Guvernului, deoarece i s-a solicitat “pe loc” acest aviz.