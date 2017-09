Clotilde Armand a venit singura la DNA, miercuri in jurul pranzului, potrivit News.ro.

La iesirea de la DNA, Clotilde Armand a spus ca a venit pentru a face o sesizare privind suspiciuni de frauda la Primaria Sectorului 1.

Am venit pentru a face o sesizare in privinta unor suspiciuni de frauda in Primaria Sectorului 1. Este vorba despre ceea ce am descoperit noi acum in Primaria Sectorului 1. (...) Aceste fraude se soldeaza cu niste prejudicii pentru cetatenii romani. Nu e nimic dovedit, trebuie ca o ancheta sa aiba loc

