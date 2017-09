Mircea Basescu va parasi Penitenciarul Poarta Alba, luni, dupa finalizarea formalitatilor. Fratele lui Traian Basescu a executat un an si trei luni din pedeapsa de patru ani de inchisoare.

Mircea Basescu a spus in fata instantei ca are probleme de sanatate, ca este nevoit sa isi cumpere medicamentele de care are nevoie si ca alti condamnati cu pedepse mai mari ca a sa au fost pusi deja in libertate, admitandu-li-se cererea de eliberare conditionata. El a mai spus ca nu va fi tentat sa savarseasca alte fapte de coruptie dupa iesirea din inchisoare.

Mircea Basescu a avut pana in prezent trei cereri de eliberare conditionata, prima fiind depusa in toamna anului trecut.

El a fost condamnat definitiv in iunie 2016, de Curtea de Apel Constanta, la patru ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta, in dosarul in care a fost judecat pentru ca ar fi primit 250.000 de euro pentru a interveni pe langa magistrati pentru solutionarea unui proces care il viza pe Sandu Anghel. Instanta a pastrat, astfel, decizia data initial de Tribunalul Constanta, in ianuarie 2016.

In acelasi dosar, Marian Capatana a primit trei ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la trafic de influenta. Capatana a fost liberat conditionat la sfarsitul lunii iunie, printr-o decizie a Tribunalului Mehedinti, dupa ce, anterior, Judecatoria Drobeta Turnu Severin luase o decizie similara.

