Nu se stie in ce dosar este audiat la DNA fostul premier. Numele lui Sorin Grindeanu a mai aparut in legatura cu un dosar deschis, la inceputul anului, de procurorii DNA cu privire la retrocedarea unor imobile in Timisoara, scrie

. O parte din retrocedari a avut loc in perioada in care Sorin Grindeanu era viceprimar al municipiului. In declaratiile publice date in legatura cu acest dosar, el a spus ca nu avea printre atributii avizarea unor astfel de retrocedari.

De asemenea, in perioada motiunii de cenzura in urma carei a fost demis, Sorin Grindeanu a facut o plangere penala pentru abuz in serviciu, care al viza pe secretarul general al Guvernului, Mihai Busuioc.

Sursa foto: Agerpres / Vadim Ghirda