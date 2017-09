Dumitru Nicolae le-a spus jurnalistilor ca abia asteapta sa isi vada copiii.

"Uitati, am lacrimi in ochi", a spus omul de afaceri, nedorind sa faca alte declaratii.

Decizia de eliberare conditionata a lui Dumitru Nicolae a fost pronuntata vineri de Tribunalul Ilfov, care a mentinut, astfel, decizia luata in 2 august de Judecatoria Sectorului 4, scrie News.ro.

Judecatoria Sectorului 4 arata in motivarea deciziei de liberare in cazul lui Dumitru Nicolae ca in perioada detentiei a avut un comportament corespunzator, a fost recompensat de patru ori, a castigat prin munca 36 de zile si a participat la activitati culturale. Judecatorul mai retine ca timpul petrecut in inchisoare de Nicolae Dumitru a fost suficient pentru reeducarea condamnatului si ca acesta si-a putut forma o atitudine corecta fata de valorile sociale, fata de ordinea de drept si fata de regulile de convietuire sociala.

In 3 octombrie 2016, omul de afaceri Nicolae Dumitru a fost condamnat la 2,4 ani de inchisoare pentru trafic de influenta in dosarul Microsoft, pedeapsa fiind majorata de la 1,6 ani cu suspendare, dispusa initial. De asemenea, instanta a dispus ca acesta sa plateasca statului 2.050.000 dolari si 1.000.000 de euro.

In acelasi dosar, omul de afaceri Dorin Cocos a fost gasit vinovat pentru trafic de influenta si spalare de bani, instanta dispunand in cazul lui confiscarea a 9.000.000 de euro si 2 ani si 4 luni inchisoare.

Fostul primar din Piatra Neamt Gheorghe Stefan a fost condamnat la 6 ani de inchisoare pentru trafic de influenta, instanta hotarand confiscarea a peste 3.000.000 euro.

Gabriel Sandu, fost ministru al Comunicatiilor si Societatii Informationale in perioada decembrie 2008 - septembrie 2010, a fost gasit vinovat de luare de mita si spalare de bani, instanta dispunand in cazul sau confiscarea a peste 2.000.000 euro si o pedeapsa cu inchisoarea de 3 ani.

Judecarea dosarului "Microsoft" a inceput in 24 martie 2015 si s-a incheiat in octombrie 2016, fiind vizat modul in care au fost atribuite licente Microsoft timp de zece ani.

Potrivit procurorilor, Dorin Cocos ar fi pretins si primit noua milioane de euro de la Claudiu Florica si Dinu Pescariu, pentru ca, prin intermediul Elenei Udrea, atunci ministru al Dezvoltarii Regionale si vicepresedinte PDL, sa asigure firmelor sustinute de Florica incheierea si derularea contractului de licentiere Microsoft cu Ministerul Comunicatiilor.

Procurorii au aratat, in rechizitoriu, ca Dorin Cocos a cerut 17,5 milioane de euro pentru el, Gheorghe Stefan si Gabriel Sandu, pentru a interveni in achizitionarea dreptului de utilizare a licentelor Microsoft, din care 15,7 milioane de euro ar fi ajuns in contul unor firme controlate de cei trei, direct sau prin intermediari.