Victor Ponta a fost audiat, luni, la DNA, in calitate de martor. Acesta nu a vrut sa precizeze in ce dosar. Potrivit unor surse judiciare, citate de News.ro , prezenta sa in fata procurorilor are legatura cu dosarul in care a fost audiat si Sorin Grindeanu.

La iesirea de la DNA. Victor Ponta a spus ca nu duce "batalia politica cu arme judiciare”. "Eu nu duc batalia politica cu arme judiciare, ca s-a dus contra mea batalia politica cu arme judiciare si nu mi-a placut. Ce mie nu-mi place, altuia nu-i fac”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a stat mai bine de patru ore in sediul DNA, iar la iesire nu a dorit sa raspunda intrebarilor jurnalistilor legate de dosarul in care a fost audiat. El a spus doar ca a dat declaratii in calitate de martor.

Fostul premier Sorin Grindeanu a fost audiat la DNA, saptamana trecuta, timp de peste trei ore, el spunand, la iesire, ca a dat declaratii in calitate de martor, refuzand sa spuna despre ce dosar este vorba. "Asa cum v-am spus, sunt lucruri pe care pot sa le declar si altele pe care nu pot sa le declar. Nu vreau si nu pot sa dau amanunte din acest dosar. (...) Eu cred ca am fost clar - calitatea mea este cea de martor, amanunte din dosar nu pot sa comunic (...) Am spus adevarul si ceea ce stiam eu", a raspuns fostul prim-ministru la intrebarile insistente ale jurnalistilor despre obiectul dosarului in care a fost audiat.

El a lasat sa se inteleaga ca audierea sa nu are legatura cu perioada in care era viceprimar si cu dosarul DNA privind imobilele din Timisoara, in care sunt acuzati primarul Nicolae Robu si fostul edil Gheorghe Ciuhandu, afirmand din nou ca el nu are nicio implicare in acest caz pentru ca nu a avut, ca viceprimar, atributii in domeniul patrimoniului orasului.

Sursa foto: Agerpres / Grigore Popescu