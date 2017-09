Dan Sova a fost condamna luni la trei ani de inchisoare cu executare in dosarul CET Govora, in care este acuzat de trafic de influenta, decizia nefiind insa definitiva. De asemenea, i s-a aplicat pedeapsa complementara de interzicere a exercitarii unor drepturi timp de 2 ani de la eliberare.

Sova va fi obligat si la plata catre stat a sumei de 100.000 euro sau contravaloarea in lei la cursul BNR din ziua platii, cu titlu de confiscare speciala.

Instanta a dispus si mentinerea masurii sechestrului asigurator instituita asupra bunurilor mobile si imobile proprietatea lui Sova. Fostul director al CET Govora Mihai Balan a fost si el condamnat la 3 ani inchisoare pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in forma continuata.

Ca argument in favoarea condamnarii lui Sova pentru trafic de influenta, la termenul anterior, procurorul a spus ca Sova a pretins in mod direct 5.000 de euro pe luna de la denuntatoarea in acest dosar in schimbul interventiei sale pe langa directorul general Mihai Balan pentru incheierea unui contract de asistenta juridica cu casa de avocatura a denuntatoarei. Sova a primit in total suma de 100.000 de euro.

Procurorul a apreciat ca traficul de influenta este "o infractiune cu consumare anticipata si instantanee" si ca apararile formulate de Sova sunt infirmate de probe. Procurorul a consemnat ca Sova sustine ca s-a intalnit o singura data cu Balan, in timp ce acesta sustine ca au existat doua intalniri, iar martorii propusi de Dan Sova sunt martori care l-au deservit ca soferi, depozitiile nefiind relevante.

"Inculpatul a beneficiat de plati lunare pana in iulie 2014. Infractiunea s-a consumat in 2011, dar s-a epuizat in 2014. Inculpatul nu a contestat incheierea contractelor dar sustine ca au fost respectate dispozitiile legale. A confirmat insa ca nu au avut aprobarea Adunarii Generale a Actionarilor. Apreciem ca aceasta contuita a inculpatului se circumscrie sferei ilicitului penal", a spus procurorul, apreciind ca aceste elemente impun condamnarea lui Sova la inchisoare pentru trafic de influenta si pedeapsa complementara.

Procurorul a mai cerut confiscarea speciala a sumei de 100.000 euro si mentinerea sechestrului asigurator. In cazul fostului director general al CET Govora, Mihai Balan, procurorii au cerut condamnarea pentru abuz in serviciu si obligarea la plata a 1,3 milioane de lei despagubiri civile catre CET Govora. Dan Sova a fost trimis in judecata in luna ianuarie in dosarul CET Govora, in care este acuzat ca a luat mita 100.000 de euro pentru a asigura incheierea unui contract intre CET Govora si o firma de avocatura. Alaturi de Sova a fost judecat si fostul director general al CET Govora, Mihai Balan, pentru trafic de influenta si abuz in serviciu.

Potrivit procurorilor DNA, in perioada octombrie 2011 - iulie 2014, Dan Sova a pretins sume de bani si a primit in total 100.000 de euro de la o persoana denuntatoare, in schimbul traficarii influentei sale reale pe care o avea pe langa Mihai Balan, director general al CET Govora SA, astfel incat acesta din urma sa asigure incheierea unor contracte de asistenta juridica cu o anumita societate de avocatura, contracte de tip abonament lunar, la o valoare de 10.000 euro/luna.

Procurorii noteaza in rechizitoriu ca, in urma demersurilor lui Dan Sova pe langa Mihai Balan, in lunile decembrie 2011 si mai 2013, Balan a incheiat doua contracte de consultanta cu firma de avocatura reprezentata de martorul denuntator, iar in perioadele ianuarie-octombrie 2012 si respectiv iunie 2013-august 2014 a avizat, din partea CET Govora, platile efectuate in baza celor doua documente, cu incalcarea prevederilor legale si a normelor interne de functionare a societatii respective.

DNA mai arata ca aceste contracte nu erau justificate pentru ca atunci CET Govora avea un departament juridic in care isi desfasurau activitatea sase juristi, iar problematica dosarelor aflate in lucru nu impunea asistenta din partea vreunei societati de avocati.