Fostul deputat Sebastian Ghita a fost achitat in dosarul in care este acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani, pentru ca i-a dat mita o casa fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei Asesoft. Decizia anuntata luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie nu este definitiva.

Si Iulian Badescu, acuzat de luare de mita si abuz in serviciu, a fost achitat, potrivit News.ro. Procurorii cerusera pedeapsa cu inchisoarea orientata spre nivelul maxim pentru fostul deputat, o cerere similara fiind formulata si pentru Badescu. "Va solicitam sa dispuneti condamnarea acestora la pedeapsa inchisorii orientata spre maximul prevazut de lege", a spus procurorul, la termenul precedent.

El a afirmat ca Badescu mai are o condamnare pentru fapte similare si ca pentru Sebastian Ghita situatia este notorie in ceea ce priveste comportamentul lui. "El s-a sustras cercetarilor si raspunderii penale", a mai spus procurorul, cerand condamnarea la inchisoare si interzicerea unor drepturi in cazul lui Sebastian Ghita. De asemenea, a fost solicitata si obligarea celor doi la plata in solidar a 1,5 milioane lei catre Primaria Ploiesti si confiscarea sumei de peste 900.000 de lei de la Badescu si a celei de 1,1 mil lei de la Ghita.

A fost ceruta si mentinerea sechestrului instituit de DNA asupra imobilelor si bunurilor. In iulie 2015, procurorii DNA i-au trimis in judecata pe Sebastian Ghita si Iulian Badescu sub acuzatiile de dare, respectiv luare de mita, abuz in serviciu si spalare de bani.

Potrivit DNA, in cursul anului 2013, Iulian Badescu, in calitate de primar al municipiului Ploiesti si ordonator principal de credite, cu incalcarea prevederilor legale, la instigarea lui Sebastian Ghita, a acordat clubului sportiv Asesoft Ploiesti, sustinut de acesta din urma, o finantare nerambursabila suplimentara de la bugetul local, in suma de 1.500.000 lei. Pentru alocarea acelei finantari, Iulian Badescu ar fi pretins si primit de la Sebastian Ghita, prin intermediul unei societati comerciale controlate de omul de afaceri, o casa de locuit situata in municipiul Ploiesti, in valoare de 1.041.600 de lei, suma din care Badescu a suportat personal doar 124.000 de lei.