Fostul deputat Sebastian Ghita a fost achitat in dosarul in care este acuzat de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani, pentru ca i-a dat mita o casa fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei Asesoft. Decizia anuntata luni de Inalta Curte de Casatie si Justitie nu este definitiva.

Si Iulian Badescu, acuzat de luare de mita si abuz in serviciu, a fost achitat, potrivit News.ro. Procurorii cerusera pedeapsa cu inchisoarea orientata spre nivelul maxim pentru fostul deputat, o cerere similara fiind formulata si pentru Badescu. "Va solicitam sa dispuneti condamnarea acestora la pedeapsa inchisorii orientata spre maximul prevazut de lege", a spus procurorul, la termenul precedent.