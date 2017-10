Exercitiul de due diligence (analiza diagnostic) este o etapa esentiala a procesului de M&A. Proiectele de due diligence pot acoperi mai multe arii de interes (e.g. financiar, fiscal, juridic, operational, tehnic etc.) si sunt derulate de echipe dedicate de consultanti specializati. Fiecare dintre aceste analize are o anumita relevanta, in functie de dimensiunea si istoricul companiei vizate, domeniul sau de activitate sau complexitatea tranzactiei. In cele ce urmeaza vom prezenta pe scurt modul in care rezultatele obtinute in urma unei analize de due diligence financiar pot influenta pretul tranzactiei.