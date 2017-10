Radu Zmaranda este avocat in cadrul echipei bpv Grigorescu Stefanica.

Radu face parte din departamentul TMT, oferind asistenta juridica clientilor cu privire la aspecte de drept din sectoarele IT, media si telecomunicatii si, in prezent, cu privire la masurile necesare pentru conformitatea cu noul Regulament General privind Protectia Datelor. Domeniile sale de interes includ si guvernanta corporativa, dreptul comercial si dreptul proprietatii intelectuale.

Radu a obtinut diploma de masterat de la Universitatea Erasmus din Rotterdam, unde si-a consolidat cunostintele teoretice in drept comercial si in dreptul proprietatii intelectuale.

Radu ofera consultanta juridica in romana si engleza.

bpv Grigorescu Ștefănică este o societate romaneasca de avocati care are in portofoliul sau unele dintre cele mai sonore nume din industria de IT din plan international. In ultimii doi ani, avocatii bpv Grigorescu Stefanica au oferit consultanta juridica pentru companii precum Google, Atos, Amazon, Facebook, Hootsuite, Acton, Riverbed Technology, Unisys. Publicatia internationala Legal 500 a plasat bpv Grigorescu Stefanica pe primul loc in topul firmelor de avocati din Romania pentru expertiza din domeniul TMT.

Pentru mai multe informatii: www.bpv-grigorescu.com/